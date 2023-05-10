مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 5 - 2023

أكد أهالي مدينة كوباني أنهم ماضون وفق فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وأن العزلة المفروضة في إمرالي لن تنال من عزيمتهم، وسيواصلون النضال حتى أن تنهار العزلة وتتحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

دعا أهالي شمال وشرق سوريا أقاربهم في باكور (شمال كردستان) وتركيا، للتصويت لصالح حزب الخضر اليساري في الانتخابات التركية، وأكدوا: "للقضاء على الحكومة الفاشية ولتحقيق السلام، على جميع أبناء شعبنا الكردي التصويت لحزب الخضر اليساري"(مرفق بالصور والفيديو).

شدد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على وجوب أن تكون إعادة سوريا إلى الجامعة العربية باباً لحل الأزمة السورية، مؤكداً أن حجر الأساس لحل الأزمة يكمن في الحوار السوري – السوري، ومن المستحيل الحديث عن استقرار سوريا دونه(مرفق بالصور والفيديو).

أدانت التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة وكذلك الصمت الدولي تجاهها، واعتبرتها استكمالاً لجرائم الإبادة والتغيير الديمغرافي، ودعت إلى تدخل عاجل وفوري للمنظمات الحقوقية(مرفق بالصور والفيديو).

"بفنها وبطولاتها أصبحت منبعاً للإلهام لمن منح قلبه للحرية"، بهذه الكلمات تشير عضوات فرقة الشهيدة مزكين إلى مدى تأثرهن بنضالات الشهيدة والقيادية التي قلّت نظيراتها في العالم(مرفق بالصور والفيديو).

اتخذت مؤسسات الإدارة الذاتية المعنية في شمال وشرق سوريا، جملة من التدابير والإجراءات لحماية المحاصيل الزراعية وتلافياً لخطر الاحتراق، وشكلت لجان للطوارئ في عموم المناطق مهمتها تنسيق العمل وتوزيع الآليات(مرفق بالصور والفيديو).

خلال فصل الربيع، تفوح رائحة خبز التنور من منازل القرى وسط مناظر الربيع الخلابة(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مكتب تجمع نساء زنوبيا بيان للرأي العام بخصوص الجريمة التي ارتكبها مرتزقة الاحتلال التركي بحق طفلة في مدينة عفرين المحتلة، وذلك أمام الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الطبقة الساعة 9.30(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس المنطقة الشرقية بدير الزور مظاهرة للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان وذلك في بلدة هجين الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الفنانة مزكين يقيم مركز الهلال الذهبي في كوباني فعالية تحت شعار "بصوت مزكين تتجدد الفنون" تتضمن معرضاً للأعمال اليدوية وذلك في الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

يشارك أهالي إقليم الجزيرة في الوقفة الجماهيرية المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وذلك في ساحة ملعب شهداء 12 أذار بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 12:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تقيم لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي فعالية بمناسبة يوم اللغة الكردية المصادف لـ15 أيار وذلك في مخيم العودة بمقاطعة الشهباء، الساعة 15.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة الطبقة احتفالاً بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير مدينة الطبقة من مرتزقة داعش الساعة ،17.00في المدينة الرياضية بمدينة الطبقة (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA