مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 3 - 2023

يعيش الملايين في سوريا خطراً وجودياً يتمثل بالسعي التركي لإنهاء الحياة على ضفاف الفرات وتحويل مجرى النهر وضفافه إلى صحراء قاحلة في إبادة تركية ترافق حرب الاحتلال ضد البلاد.(مرفق بالصور والفيديو).

يخطط الهلال الأحمر الكردي لتنفيذ مشاريع "خدمية، صحية" في مقاطعة الشهباء وحيّي الشيخ مقصود والأشرفية المحاصرين؛ لتلبية احتياجات المواطنين عقب الزلزال الأخير الذي ضرب سوريا.(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تستمر لجان اقتصاد المرأة في شمال وشرق سوريا بتوسيع مشاريعها الاقتصادية وخاصة الجمعيات التعاونية الزراعية، وذلك بسواعد المرأة الكادحة؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للنساء وتوفير فرص عمل لهن وتقوية الاقتصاد المجتمعي.(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

يستعد كومين المسرح بالتنسيق مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وحركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا لإطلاق مهرجان الشهيد "يكتا هركول" للعروض المسرحية، في دورته السادسة قريباً.(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يهدد انحباس الأمطار الموسم الزراعي البعلي في شمال وشرق سوريا، ويرى خبراء أن النبتة يمكنها تحمل الجفاف لأسبوع أخر لا أكثر، فيما تركزت المطالب على الاهتمام بالمساحات المروية، التي تنمو في ظروف مستقرة(مرفق الصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

يبدو أن القوى المتحاربة في اليمن بدأت تفكر في حل جديد للأزمة بعيداً عن الصراع العسكري الذي دمر البلاد على مدار أكثر من 8 سنوات.(مرفق بالصور).

ANHA