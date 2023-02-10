مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 2 - 2023

بالرغم من الزلزال الذي ضرب سوريا وتأثرت به مقاطعة الشهباء والتي استقبلت بالفعل أكثر من 1200 أسرة وافدة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، تواصل حكومة دمشق محاصرة المقاطعة التي لم تصلها أية مساعدات حتى الآن(مرفق بالصور والفيديو).

دعا الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش، جميع الأطراف في سوريا إلى تحييد الخلافات السياسية جانباً والتركيز على الوضع الإنساني، وذلك في وقت تمنع فيه دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق وصول المساعدات المقدمة من قبل الإدارة الذاتية إلى المناطق المنكوبة(مرفق بالصور والفيديو).

تعمل لجان الكشف التابعة للمكتب الفني ببلدية الشعب في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية على تقييم حجم الأضرار التي طالت الأبنية؛ نتيجة الزلزال الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا وتأثرت به العديد من المناطق السورية(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تنفذ لجنة الخدمات في ريف دير الزور الغربي المشاريع وتقدم الخدمات لأهالي المنطقة، ووضعت في مخططها للعام الحالي العديد من المشاريع جميعها تخص قطاع مياه الشرب(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق والأوسط

شهد العراق الكثير من التحركات الدبلوماسية، تمثلت بزيارة رئيس الوزراء الجديد إلى عدة دول عربية وغربية؛ ما دفع البعض للحديث عن سعي الحكومة الجديدة، بإحداث توازن في علاقاتها الخارجية، بالإضافة إلى زيارة وزير الخارجية الروسي إلى بغداد، فما هي طبيعة هذه التحركات؟ وإلى ماذا تهدف؟(مرفق بالصور).

تغييرات كبيرة تشهدها توجهات دول العالم في ظل التغيرات الجيوسياسية والأزمات والصراعات التي تحيط بالكرة الأرضية بصورة جعلت معظم القوى الكبرى تتجه للقارة الإفريقية.. فهل تكون القارة السمراء نقطة صراع جديدة بين الكبار؟(مرفق بالصور).

ANHA