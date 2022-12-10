مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 12 – 2022

تنظم حركة الشبيبة السورية في ناحية تربه سبيه تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ودعماً لقوات الكريلا، تنطلق من أمام مركز الشبيبة، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تعقد لجنة المرأة في الادارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، اجتماعا جماهيرياً للنساء في مدينة منبج، ضمن اطار اجتماعات الادارة الجماهيرية لشرح اخر التطورات السياسية والعسكرية المتعلقة بشمال وشرق سوريا، الساعة 14.00. (مرفق بالصور والفيديو)

أسفر الهجمات الوحشية لجيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا منذ بداية العام 2022 عن استشهاد 113 مواطناً بينهم 54 مقاتلة ومقاتلة وأعضاء في القوى الأمنية. كما تسببت الهجمات بفقدان 52 عسكرياً في قوات حكومة دمشق لحياتهم(مرفق بالصور).

يقاوم أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب حصار حكومة دمشق، عبر إيجاد بدائل للتدفئة من خلال اللجوء إلى مواد يتسبب استخدامها على المدى البعيد بأمراض مزمنة(مرفق بالصور والفيديو).

رأى باحثون وصحفيون عراقيون، أن تركيا تستغل الصراعات والتناقضات الدولية؛ لتنفيذ أحلامها وأطماعها باحتلال مناطق عراقية، وأشاروا إلى أنه وبالإضافة إلى الضعف الرسمي العراقي فإن حكومة جنوب كردستان؛ تقوم بخدمة الاحتلال التركي، وتعرقل أي مقاومة شعبية ضده(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

وزعت شركة تطوير المجتمع الزراعي في شمال وشرق سوريا حتى الآن، أكثر من 70 ألف طن على فروع الشركة لتقديمها للفلاحين، في حين تؤكد هيئة الزراعة والري على توفير مستلزمات الزراعة للوصول إلى موسم زراعي ناجح(مرفق بالصور والفيديو).