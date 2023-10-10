مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 10 - 2023

تمر الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس الإدارة الذاتية، في خضم أحداث كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، هذه الإدارة حديثة العهد وهي في عمر التأسيس، لكنها أثبتت قدرتها على المواصلة والاستمرار والديمومة رغم كل الظروف والتحديات التي تمر بها. (مرفق بالفيديو والصور).

أشارت الناشطة في حقوق الإنسان والسياسية السويسرية إليزابيث ديكري وارنر، إلى أن العزلة المشدّدة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، قد بلغت في السنوات الـ 3 الأخيرة مستوى التعذيب، وهو أمر غير مقبول وينبغي عدم تجاهله. (مرفق بالفيديو والصور).

سجلت في سري كانيه وكري سبي المحتلتين من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها ومنذ 4 أعوام، سجلاً حافلاً بالجرائم والانتهاكات التي جرت بحق السكان الأصليين فيها، وتستمر حتى يومنا هذا جرّاء استمرار الاحتلال.

شددت مكونات ووجهاء شمال وشرق سوريا على وقوفهم في وجه هجمات الاحتلال التركي من خلال حرب الشعب الثورية. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح الناطق باسم وحدات حماية الشعب YPG، أن تحرير المناطق المحتلة من قبل تركيا هي من أولويات قواتهم ومجابهة الهجمات في إطار حرب الشعب الثورية هو خيارهم الأساسي. (مرفق بالفيديو والصور).

اعتبر باحث سوري أن تركيا جزء من المشروع الغربي، وأنه لم يكن بمقدورها تدمير البنية التحتية في شمال شرق سوريا من دون ضوء أخضر أميركي.

أكد الأمين العام السابق للمجلس المصري العربي لحقوق الإنسان، شريف نادي، أن تركيا ترتكب جرائم حرب في مناطق شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى أن استهداف المنشآت الحيوية يعد جريمة حرب خاصة، منتقداً الصمت الدولي الذي يشجع تركيا على ارتكاب المزيد من الجرائم.

في الرابع من حزيران من عام 2022، أطلقت شخصيات نسائية من لبنان وفلسطين والعراق وليبيا ومصر والسودان، في العاصمة اللبنانية بيروت أول مبادرة نسائية خالصة تدعو إلى حرية القائد عبد الله أوجلان، تحت اسم مبادرة نون لحرية أوجلان.

شددت مهجّرات كري سبي على المقاومة لاستعادة الأرض المغتصبة، وأكدن أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. (مرفق بالفيديو والصور).

تتحدث غريبة، المهجرة الأربعينية عن معاناتها من التهجير والأهوال التي واجهتها بسبب الاحتلال التركي ومرتزقته، وتقول: "جدران منزلي الخاوي تكفيني بعد أن يطرد الاحتلال من أرضنا".(مرفق بالفيديو والصور).

تدلي لجنة شلير للأطفال ببيان لاستنكار هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، في مخيم سريم في الشهباء، الساعة 13.00 (مرفق بالفيديو والصور).