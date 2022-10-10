مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 10 - 2022

يستذكر حزب سوريا المستقبل الشهيدة هفرين خلف في الذكرى الثالثة لاستشهادها، وذلك خلال مراسم استذكار تحت خيمة نصبت في مدينة الحسكة، الساعة 10.00.(مرفق بالصور والفيديو)

تعقد لجنة مهجري سري كانيه ندوة حوارية تحت شعار "سري كانيه قبل وبعد الاحتلال"، في اطار فعاليات حملة اللجنة التي اطلقت تحت شعار "العودة الآمنة حق مشروع" في مخيم واشوكاني الساعة 10.00.(مرفق بالصور والفيديو)

تسلم قيادة وحدات حماية المرأة YPJ، للبيت الايزيدي في إقليم الجزيرة امرأة ايزيدية حررت من مخيم الهول خلال حملة "الانسانية والأمن"، الساعة 10.00.(مرفق بالصور والفيديو).

تقيم لجنة شلير للأطفال، فعالية للأطفال ، وتتضمن الفعالية فقرات غنائية للأطفال عن مدينتي رأس العين وتل أبيض استذكاراً لمرور ثلاث أعوام على احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركي، وذلك أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن، بمدينة قامشلو، الساعة الـ 16:00 مرفق (بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد مثقفي الطبقة مؤتمره الثاني تحت شعار "بالثقافة الفكرية نحقق أهداف الثورة" في صالة مركز الثقافة والفن في الطبقة الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يدعي ديوان العدالة الاجتماعية في الطبقة ببيان بخصوص وضع القائد عبدالله أوجلان في العزلة المفروضة عليه من قبل الدولة التركية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور)

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة منبج, تظاهرة تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله اوجلان, الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يقيم مجلس حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها معرضاً للفن التشكيلي وأمسية شعرية, في استذكار الامين لحزب سوريا المستقبل الشهيدة" هفرين خلف", الساعة 17.00 (مرفق بالفيديو والصور).

عبّر أهالي حي الشيخ مقصود من المكون العربي عن رفضه لأي اتفاق أو تقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، واعتبره مؤامرة ضد الشعب السوري كله، مشيرين إلى أن على السوريين التكاتف لمواجهة الاحتلال وتحرير المناطق المحتلة. .(مرفق بالصور والفيديو)

أعرب مهجرو منطقة سري كانيه المحتلة، عن رفضهم العودة إليها مفضلين البقاء في المخيمات على العودة إلى مدينتهم وهي تحت احتلال تركيا ومرتزقتها، وأشاروا إلى أملهم في العودة إليها دون احتلال وبضمانات دولية. .(مرفق بالصور والفيديو)

استذكر رئيس حزب سوريا أولاً، سلمان شبيب، هجمات الاحتلال التركي على سري كانيه وكري سبي، واصفاً إياها بالعمليات الإجرامية التي تتعارض مع كافة القوانين الدولية، وأشار إلى أن أطماع الدولة التركية تتجاوز سوريا والمنطقة كلها، مطالباً السوريين بالوحدة ومواصلة المقاومة لتحرير الأراضي المحتلة.

أكّدت محامية القائد عبدالله أوجلان؛ نوروز أويسال أنّ هناك مقاومة مستمرة ضدّ المؤامرة الدوليّة وأشارت إلى أنّ المؤامرة مستمرة في كردستان والشرق الأوسط عبر عرقلة عمليات تحقيق الاعتراف بالكيان السياسي.

أكد أعضاء حزب الغد خلال مشاركتهم في فعاليات منتدى الشرق الأوسط لحرية القائد عبد الله أوجلان، أن فكر القائد يدعو إلى التآخي بين كافة الشعوب ولا يخص قومية واحدة، وطالبوا بإطلاق سراحه وكسر العزلة المفروضة عليه. .(مرفق بالصور والفيديو)

ثمّن الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم، مقاومة الكريلا التاريخية المستمدة من مقاومة سجن إمرالي، مؤكداً أن هذه المقاومة هي ضمان انتصار مشروع الأمة الديمقراطية على الأنظمة الفاشية. .(مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

أدت أزمة نقص المحروقات في مناطق حكومة دمشق والتي سببها الأول هو الحكومة إلى انتشار حالات يمكن وصفها بالكوارث لتتعدد وتشمل غلاء المعيشة وظهور حالات تحرش داخل وسائل النقل العامة، إلى جانب فقدان العديد من الأشخاص لحياتهم فقط لأنهم أرادوا التنقل من منطقة إلى أخرى.

ANHA