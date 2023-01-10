مخطط وكالة أنباء هاوار 10 – 1 – 2023

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم لاستذكار الشهداء (ساكينة جانسيز، وليلى شايلمز، وفيدان دوغان)، وذلك في مبنى المركز الثقافي في تمام الساعة 12:00، وفي السياق ينظم مجلس ناحية تل براك ، تجمعاً لأهالي الناحية ليعرض من خلاله سنفزيون يتحدث عن الشهداء وذلك في تمام الساعة الـ 10:00 صباحاً، في قاعة مجلس الناحية، (مرفق بالصور والفيديو).

رفض نائب الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، وقال إن هذا التقارب سيزيد الأمور تعقيداً في سوريا، داعياً السوريين لحال مشاكلهم بدون إملاءات خارجية(مرفق بالصور والفيديو).

طالبت مكونات الحسكة والطبقة القوى الدولية بكسر العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان من قبل الاحتلال التركي في سجن إمرالي وتحقيق حريته الجسدية وأكدت أن حريته حل لجميع الثغرات والنزاعات والأزمات العالقة في الشرق الأوسط(مرفق بالصور والفيديو).

في واحدة من صور المقاومة والارتباط بالأرض، تلجأ مهجّرة عفرينية إلى العفّارة، أي بقايا المحاصيل الزراعية من البطاطا والبصل في مواجهة حصار حكومة دمشق والهجمات اليومية للاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

حمل حقوقيون في مدينة الطبقة وإقليم الفرات، المسؤولية الأكبر للمنظمات المعنيّة بحقوق الإنسان؛ فيما يخص الوضع المجهول للقائد عبد الله أوجلان ولصمتها على انتهاك دولة الاحتلال التركي القوانين والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبرت منسقة مؤتمر ستار في أوروبا، روجين رمو، مجزرتي باريس الأولى والثانية حلقة من سلسلة الجرائم والاغتيالات التركية بحق الكرد، وأكدت أن من ارتكب هذه المجازر سيدفع الثمن(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

شهدت الأيام الأخيرة خلافات حول الاتفاق الإطاري الذي وقعته قوى مدنية مع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وسط انتقادات للاتفاق بتحقيق مصالح العسكر على حساب القوى المدنية، في وقت حذر فيه محلل وكاتب سوداني من مصير مظلم ينتظر البلد الإفريقي في حال عدم الاتفاق(مرفق بالصور).

ANHA