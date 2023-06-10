مخطط وكالة أنباء هاوار 10- 6 - 2023

أوضح حقوقي وأعضاء المؤسسات المدنية أن ما تقوم به دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، مخالف للقوانين الدولية، وأكدوا أن: "تمديد العزلة جريمة بحق الإنسانية". (مرفق بالفيديو والصور).

تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل تركيا مع ملف التقارب مع حكومة دمشق والملف السوري بشكل عام، وذلك بعد إعادة انتخاب أردوغان مجدداً كرئيس، وخاصة في ظل الإعلان عن اجتماع رباعي (روسي – تركي – إيراني – سوري) مرتقب. فكيف سيكون تعاطي تركيا الجديد مع الملف السوري؟ وما المطلوب من حكومة دمشق؟

تحصد 18 امرأة في ناحية تربه سبيه المحاصيل التي زرعنها تحت مظلة الجمعية الزراعية المخصصة لاقتصاد المرأة. (مرفق بالفيديو والصور).

مع حلول فصل الصيف، بدأت الأمراض الناجمة عن التلوث نتيجة حبس دولة الاحتلال التركي لمياه نهر الفرات بالانتشار على نحو واسع، ما ينذر بمخاطر كبيرة تهدد آلاف السوريين الذين يعتمدون على مياه النهر كمصدر للشرب. (مرفق بالفيديو والصور).

يعاني أهالي المناطق التي تديرها حكومة دمشق من غلاء أسعار نظام الأمبيرات، في ظل تدني رواتب الموظفين والعمال، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء لما يزيد عن عشرين ساعة في اليوم، ما يؤثر على حياة المواطنين في مختلف المجالات ويدفع للتساؤل حول قدرة الموظف على دفع ثمن الاشتراك في الأمبيرات.

ANHA