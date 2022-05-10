مخطط وكالة أنباء هاوار 10 - 5 - 2022

يخرج أهالي مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، في مظاهرة منددة بهجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع، بدعوة من حركة المرأة الشابة في مدينة الحسكة، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تعقد لجنة صياغة العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا، اجتماعها الخامس في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، مع مجالس مدن ونواحي المقاطعة، وذلك في ناحية تل تمر، ضمن سلسلة اجتماعاتها في المرحلة الثالثة لمناقشة مسودة العقد مع أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، بتمام الساعة .11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج جرحى الحرب في إقليم الفرات بمظاهرة تنديداً بالهجمات التي يشنها الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا.

يزور وفد من نساء عشائر تل حميس مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة قامشلو الساعة 10:00صباحاً. (مرفق بالصور والفيديو).

تشهد مدينة الطبقة بعد 5 أعوام من تحريرها من مرتزقة داعش تطوراً كبير في كافة المجالات الحياتية إلى جانب حركة إعمار واسعة استهدفت البنية التحتية بشكل عام في الطبقة وريفها، وبفضل تكاتف وتعاون أهالي الطبقة مع قوى الأمن الداخلي تشهد المدينة استقراراً أمنياً أفشلت من خلاله الفتن التي تعمل عليها الأيادي التي تعادي مشروع الإدارة الذاتية.

أكد عضو المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، عيسى مصطفى أن حكومة مصطفى الكاظمي والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ينفذان أوامر دولة الاحتلال التركي في إبادة الشعب الكردي، فيما أكدت عضوات اتحاد البيت الإيزيدي في مدينة حلب أن الهدف من وراء هذه الهجمات هو إبادة الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

تحدث قائد ميداني في قوات سوريا الديمقراطية من جبهات القتال مع الاحتلال التركي في محيط ناحية عين عيسى عن أهداف الهجمات التركية المتكررة التي تستهدف المنطقة، كاشفاً عن تحركات متزايدة للاحتلال التركي قبالة عين عيسى. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح قائد قوات مجلس حرس الخابور الآشوري أن هجمات دولة الاحتلال التركي على القرى الآشورية في تل تمر استمرار لسلسلة المجازر التي ترتكبها بحق المكونات، وأكد على التزام حقهم في الرد في إطار الدفاع المشروع لحماية المنطقة وسكانها. (مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر مثقفون وأكاديميون أن الحماية الذاتية أفضل قوة مجتمعية لمواجهة الحروب والأنظمة السلطوية التي لم تجلب سوى الخراب والدمار للشعوب، مؤكدين أنها لا تقتصر على حمل السلاح في الجبهات، بل يكون بتمسك الفرد بأرضه والحفاظ على لغته وتاريخه وثقافته. (مرفق بالصور والفيديو).

استنكر الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي، حميد العبد تصريحات المسؤولين في الدولة الفاشية التركية حول إعادة اللاجئين السوريين وتوطينهم في المناطق المحتلة لتغيير ديمغرافية تلك المناطق وتكريس الاحتلال، فيما اعتبرها المهجرون إجحافاً بحقهم، وشرعنة للاحتلال وسط صمت المجتمع الدولي وتخاذله. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

حذّر سياسيون في ريف دير الزور الشرقي من الخطط الاستعمارية لدولة الاحتلال التركي عبر هجماتها على مناطق جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا، وأكدوا أن هدفها كافة مكونات المنطقة وليس كما تقول تركيا أنها تحارب الكرد، موضحين أن محاربة الكرد يعني الحرب على العرب، واستهداف الكرد يعني القضاء على كافة المكونات. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

عاد الحديث مجددا عن العلاقات الروسية – الإيرانية في سوريا، حيث قالت مصادر إسرائيلية إن قوات إيرانية حلت محل قوات روسية على الأراضي السورية، بالتزامن مع خلاف روسي – إسرائيلي بشأن أوكرانيا. فهل جاء ذلك نتيجة لتبدل الأولويات الروسية، أم هو ناجم عن رغبة روسية في الضغط على إسرائيل؟ وهل تغير شيء ما بين الروس والإيرانيين في سوريا؟

المرأة

تبدل واقع النساء في مدينة الطبقة بعد تحريرها من مرتزقة داعش، من خمار يغطي كامل الوجه أو نصفه، إلى مدافعة وحامية لشمال وشرق سوريا من الهجمات التي تطال مكتسباتها وتسعى للنيل منها. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA