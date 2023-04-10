مخطط وكالة أنباء هاوار 10- 4 - 2023

أوضح إداريان في مجلس المنطقة الغربية بدير الزور أن نضال وكفاح أهالي شمال وشرق سوريا سيكسر العزلة عن القائد عبد الله أوجلان ويحطم جدران سجن إمرالي، وأكدا على الاستمرار بالنضال حتى تحقيق هذا الهدف.(مرفق بالصور والفيديو).

خمس سنوات وخالقوا الأمل يخيطون الجراح ويزرعون الحياة أينما حلوا، لتكون رسالتهم "بالمسرح سنزرع الضحك على وجوه الأطفال وبه سنزرع في الأرض القاحلة الحياة، وبه نثور على الظلم والطغيان"(مرفق بالصور والفيديو).

كشف الهلال الأحمر الكردي، عن حصيلة المساعدات التي قدمتها لمهجري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء، وأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، منذ زلزال 6 شباط المنصرم(مرفق بالصور والفيديو).

يشهد حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في حلب تأخّراً في هدم المباني الآيلة للسقوط نتيجة زلزال 6 شباط، فيما أرجعت بلدية الشعب السبب إلى منع وتحكم حكومة دمشق بإمرار الآليات المطلوبة(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس ناحية تل براك في مقاطعة قامشلو، اجتماعاً لأهالي للحديث عن المستجدات السياسية في المنطقة، وذلك في المركز الثقافي، الساعة10.30(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، تظاهرة منددة بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان تنطلق من امام مركز الشبيبة غرب الناحية الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA