مخطط وكالة أنباء هاوار 1 – 9 – 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها الحادي والعشرون أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة الـ10:00.(مرفق بالفيديو والصور)

تتفق أحزاب سياسية سورية، عربية وكردية، على أن تقارب دمشق وأنقرة يتم على حساب دماء السوريين، متمثلة بمحاولة الطرفين القضاء على المشروع الديمقراطي القائم في شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور)

طالب أهالي كوباني حكومة جنوب كردستان (باشور) التي يتحكم الحزب الديمقراطي الكردستاني بمفاصلها بالكشف عن هوية المجرمين الذين يغتالون الشخصيات الوطنية على أراضي جنوب كردستان ومحاسبتهم. (مرفق بالفيديو والصور)

استنكرت النساء المشاركات في فعالية خيمة الاعتصام المنصوبة أمام مقر مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، صمت المجتمع الدولي حيال قتل دولة الاحتلال التركي لأربعة أطفال في مركز تعليمي في الحسكة، وقلن: "لن تنتهي فعاليتنا حتّى يُستجاب لمطالبنا".(مرفق بالفيديو والصور)

دعا أعضاء مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين أهالي باشور للانتفاض ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) على إطلاق يد الاحتلال التركي في باشور وتحويله إلى ساحة لاغتيال رواد المجتمع الكردي، وإنشاء الطرق لمساعدة جيش الاحتلال في محاصرة الكريلا. (مرفق بالفيديو والصور)

دعت أسر الشهداء وأهالي إقليم الفرات شعب شمال وشرق سوريا لخوض حرب الشعب الثورية ضد المحتلين، وشددوا على ضرورة الاعتماد على الذات " فكل الدول التي تدّعي أنها معنا تتساهل مع الدولة التركية الفاشية في استهداف أبنائنا الذين يدافعون عنا".(مرفق بالفيديو والصور)

كشف قائد عسكري أن مرتزقة داعش، ووفق الوثائق والمعلومات التي في حوزتهم، أرادوا السيطرة على مخيم الهول، أثناء هجومهم على سجن الصناعة بدعم من دولة الاحتلال التركي، لافتاً إلا أن الهجمات التركية تسببت في تأجيل حملة الإنسانية والأمن 6 أشهر عن موعدها المخطط. (مرفق بالفيديو والصور)

شدد السكرتير العام للحزب اليساري الكردي في سوريا، محمد موسى، على ضرورة مساعدة القوى الدولية لقوات سوريا الديمقراطية في القضاء على مرتزقة داعش المدعوم تركياً بشكل مباشر، مطالباً الدول التي لها رعايا في صفوف داعش باستعادتهم. (مرفق بالفيديو والصور)

اختطف مرتزقة الاحتلال التركي 32 مواطناً، بينهم نساء ومسنون من نواحي مقاطعة عفرين المحتلة، بحجج وتهم واهية، وقطعوا 300 شجرة زيتون معمّرة واستولوا على 400 شجرة أخرى، حسب مصادر من داخل مقاطعة عفرين المحتلة، وذلك منذ الـ 20 من شهر آب الفائت.

تحليل

توجّه دولة الاحتلال التركي تهديدات وهجمات يومية على الشعب الكردي. وهي تفرض على الشعب الكردي إبادة ثقافية وجسدية منذ قرن. فعندما تكون الإبادة الثقافية غير كافية بالنسبة لها لتحقيق مآربها تلجأ إلى الإبادة الجسدية. وقد أنشأ الشعب الكردي اليوم عبر النضال والمقاومة كيانه السياسي المستقل في روج آفا. إذ يسعى أهالي شمال وشرق سوريا إلى إدارة ذاتهم تحت مظلّة هذا الكيان المستقل.

تقرير

كشف الإعلام الإسرائيلي أن إسرائيل هاجمت أهدافاً في اليمن خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة. فهل يُشكل ذلك، مُحركاً لدخول اليمن على خط المواجهة مع إسرائيل؟

ألزمت حكومة دمشق سائقي وسائل النقل العامة بتركيب جهاز تحديد المواقع "جي بي إس"، والذي يبلغ سعر تركيبه 350 ألف ليرة، مهددة من لا يلتزم بالقرار بإيقاف تزويد مركباته بالمحروقات المدعومة حكومياً، إذ اعتبر صحفي سوري هذا القرار بـ "غير الواقعي" وأنه يندرج ضمن سلسلة القرارات النهبوية التي تتخذها الحكومة لصالح بعض المتنفذين لديها.