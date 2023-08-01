مخطط وكالة أنباء هاوار 1 – 8 - 2023

تتفق الآراء على أن نشر أفكار القائد عبد الله أوجلان على أوسع نطاق، هو السبيل لإفراغ سياسات العزلة والتعذيب التي تُنتهج بحقه، وأن النضال وحده طريق تحقيق حريته الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور).

يشهد مسار التطبيع بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي منذ نهاية الانتخابات التركية حالة من الجمود، بالإضافة إلى تعثر العديد من المصالحات التي روّج لها رئيس دولة الاحتلال رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات، فما هي مؤشرات ذلك؟ وما هي الرسالة التي يجب على حكومة دمشق والأطراف الإقليمية والدولية التقاطها.

أشار الباحث برادوست ميتاني إلى المهام الملقاة على عاتق الكرد في مئوية لوزان: "الكرد أصبح لهم دور فعال ومؤثر الآن، وثقل في المعادلة السياسية الدولية، يمتلكون الآن قوة عسكرية، أثبتت نفسها في الميادين، ولديهم إدارة ذاتية؛ لذلك على الكرد العمل والنضال من أجل بناء وحدة وطنية".(مرفق بالفيديو والصور).

حقق مشروع الثروة الحيوانية لاقتصاد المرأة تطوراً ملحوظاً، من ناحية زيادة عدد المواشي باختلاف أنواعها، وأصبح مصدر دعم لاقتصاد المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

تعاني 5 نواحٍ و25 حيّاً وأكثر من 422 قرية و3 مخيمات من العطش؛ نتيجة قطع دولة الاحتلال التركي لمياه محطة علوك.

ابنة شهيد وأم لشهيدين، سخّرت 36 عاماً من عمرها للنضال المستمر والدؤوب في خدمة حركة التحرر الكردستانية، ولا يزال اسمها (أمينة عمل طوعي) يتردد بين الأوسط الشعبية منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي. (مرفق بالفيديو والصور).

اعتبر باحث عراقي بأن تركيا تقيم سدوداً عديدة لغرض تقليل حصة العراق وسوريا، كي تكون إحدى وسائل الضغط على الدولتين، فيما لفت إلى أن لدى العراق وسائل ضغط عديدة للحيلولة دون ذلك.

تحت شعار "أيادي صغيرة ترسم مستقبلنا" تنطلق فعاليات الملتقى الثاني لرسامي المستقبل، وذلك في صالة المركز الثقافي في الطبقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).