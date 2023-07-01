مخطط وكالة أنباء هاوار 1 – 7 - 2023

قال أعضاء لجنة حرية القائد في مدينة منبج بسوريا، إن تشديد العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتذرّع دولة الاحتلال التركي بتجديد العقوبات الانضباطية، "هدفها إركاع الشعوب والقضاء على مشروع الأمة الديمقراطية الذي بات يهدد الهيمنة الرأسمالية"، وأن السبيل لتحقيق حريته يكمن في مواصلة نضال الشعوب)مرفق بالصور والفيديو).

كشاهدة على الجرائم التي اقترفها مرتزقة داعش في قضاء شنكال من فتك بالرجال وسبي للنساء وذبح للأطفال وحرق للمسنين، تودّ (سوري خلف) أمّ والدة لمفقودين، المشاركة في جلسات محاكمة مرتزقة داعش لتقديم الدلائل والبراهين على الفظائع التي ارتكبت بحق شنكال المكلومة بجراحها)مرفق بالصور والفيديو).

مر عيد الأضحى هذا العام على اليمنيين كما السنوات الماضية، في ظل أزمات اقتصادية وصحية متفاقمة، يزيد من خطورتها استمرار الصراع المسلح، مع غياب أي مؤشرات لانتهائه. ويحاول اليمنيون التمسك بمظاهر العيد رغم الحرب والفقر والحصار، فما كانت أمنياتهم هذا العام؟(مرفق بالصور).

في محل صغير بجانب بيته، وعلى الرغم من كبر سنه، ما زال يمارس مهنته ويساعد أهل بلدته على تصليح بعض معداتهم ودراجات الأطفال، قائلاً: "الجانب المادي ليس كل ما في الأمر، هناك نوع من المحبة والتعاون والألفة عندما أمارس عملي".(مرفق بالصور والفيديو).

يواظب الفنان التشكيلي وليد مراد المنحدر من مدينة قامشلو، على الرسم بحب وشغف لا ينضب، صانعاً من خياله عالماً خاصاً به، يأخذ فيه شهداء وشهيدات بلده حيزاً كبيراً من اهتماماته(مرفق بالصور والفيديو).

وجد في العزف على آلة الطنبور بصيرةً تغنيه عن بصره، وتحدّى جميع المصاعب التي تقف أمام مسيرته الفنية بإرادته وعزيمته، ويرى في آلة الطنبور العوض والحياة، ويسعى جاهداً للوصول إلى حلمه بأن يصبح عازفاً عالمياً مشهوراً)مرفق بالصور والفيديو).