مخطط وكالة أنباء هاوار 1 – 6 - 2023

أوضحت عضوة هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، أن الدولة التركية تستغل "العقوبات الانضباطية"، مؤكدة أن العزلة ليست أمراً طبيعياً أو عادياً، وعلى لجنة مناهضة التعذيب التصرف. (مرفق بالفيديو والصور).

اختطف الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر أيار المنصرم، 53 شخصاً، بينهم 4 نساء، وقتلوا طفل، وبنوا ـ بمساعدة منظمات قطرية وكويتية ـ مستوطنتين في جبل ليلون وقرية شاديرة التابعة لناحية شيراوا.

يضع مجلس منبج العسكري تحرير الأراضي السورية من الاحتلال التركي نُصب أعينهم، وكلهم إصرار على رسم طريق الحرية للشعب السوري، كما سبقه من انتصار بتحرير منبج عام 2016. (مرفق بالفيديو والصور).

أشار نائب الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلى استمرار حكومة دمشق في التمسك بالخيار العسكري، مؤكداً في الوقت نفسه أن مبادرة الإدارة الذاتية هي خارطة طريق للخروج من الأزمة، وعدّها تجسيداً لإعلان جدة فيما يخص سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

رأيت أناساً مهما أخذت منهم الحياة أغنياء، ورأيت أناساً مهما أخذوا من الحياة فقراء، هكذا قال شمس الدين التبريزي قبل مئات الأعوام، وهكذا كان العازف "آديك" الذي لم تمنعه جيوبه الفارغة من أن يملأ سماء عفرين بألحان لا تزال خالدة في قلوب كل من استمعوا إليه. (مرفق بالفيديو والصور).

عبّر أهالي مقاطعة قامشلو عن غضبهم من تهنئة رئيس إقليم جنوب كردستان، لزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية في تركيا، مؤكدين أن الديمقراطي الكردستاني ينعت نفسه بالكردي ويهنئ الديكتاتور الذي كان ولا يزال يحاول القضاء على وجود الكرد. (مرفق بالفيديو والصور).

أبدت أمهات الشهداء دعمهن لمقاومة أهالي مخمور، مستنكرات محاولات الجيش العراقي تطويق مخيم رستم جودي، وشددن على أنه من واجب الجيش العراقي حمايتهم بدلاً من تطويقهم وفرض الحصار عليهم. (مرفق بالفيديو والصور).

استبعد الباحث في العلوم السياسية والاستراتيجية حسان فرج انسحاب الاحتلال التركي من المناطق السورية التي يحتلها، مشيراً إلى أن المجموعات المرتزقة في هذه المناطق مجموعات غير متجانسة، وستعاود الانتشار في المناطق السورية ولن يكون لها رادع لإعادة الحرب كما كانت في البداية، مستفيدة من تجمعيها في مناطق ما تسمى "خفض التصعيد" بفعل اتفاقات أستانا.

توزع مدارس مقاطعة عفرين والشهباء جلاءات نهاية العام الدراسي على طلاب المرحلة الابتدائية، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).