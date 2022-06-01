مخطط وكالة أنباء هاوار 1 – 6 - 2022

يدلي مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه ببيان تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء، الساعة 10:00. (مرفق بالفيديو والصور)

تدلي مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي TEV_DEM)) بيان تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على زاب وافاشين وبناء المستوطنات وذلك أمام مركز حركة المجتمع الديمقراطي في مدينة قامشلو، الساعة 11:00. (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي اتحاد الأطباء والعاملين في مجال الصحة بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبدالله أوجلان ببيان إلى الرأي العام، وذلك أمام مشفى القلب والعين في مدينة قامشلو . الساعة 02:00. (مرفق بالفيديو والصور)

تنظم جمعية جدائل خضراء ندوة حوارية تحت عنوان "البيئة في المعتقدات الدينية" وذلك في قاعة المؤتمرات في جامعة روج افا في مدينة قامشلو، الساعة 05:00. (مرفق بالفيديو والصور)

تؤكد الباحثة في علم الاجتماع السياسي وفي الشأنين التركي والكردي الدكتورة هدى رزق، أن أردوغان يريد إنشاء منطقة خالية من الكرد، وأن جامعة الدول العربية غير مهتمة لهذه الخطوة. (مرفق بالفيديو والصور).

يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته سلسلة جرائمهم بحق المواطنين والطبيعة في عفرين المحتلة، ففي إحصائية لمنظمة حقوق الإنسان خلال شهر أيار، اختطف الاحتلال ومرتزقته 44 مواطناً، كما أقدموا على قطع أكثر من 200 شجرة زيتون ورمان.

تضم منطقة المثلث الواقعة بين منطقة سري كانيه المحتلة وناحيتي تل تمر وزركان 30 قاعدة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته، أهمها في "مدرسة الرازي، وقرية الداودية، وقرية العزيزية، وتل مناخ، وقرية العامرية، وباب الفرج، وباب الخير، وداودية ملا سلمان، وعنيق الهوى".

أكد الشبيبة المشاركون في المسيرة الراجلة التي انطلقت في مدينة قامشلو نحو ديرك، على مواصلة فعالياتهم الداعمة لمقاومة الكريلا ضد هجمات الإبادة، ودعوا جميع الشبيبة في كردستان إلى الوقوف ضد هجمات وسياسات الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

وصل عدد الذين قتلوا في مخيم الهول شمال وشرق سوريا، إلى 148 شخصاً، فيما وصل عدد الذين أصيبوا في حوادث مماثلة إلى 103 أشخاص، بعد أن شهد المخيم خلال الـ 5 أشهر الأخيرة 18 حالة قتل، وإصابة 13 آخرين، على الرغم من الجهود المكثفة لقوى الأمن الداخلي للحد من وقوعها.

على بُعد أقل من 1 كم عن خطوط التماس مع الاحتلال التركي، يواصل مهجرو عفرين وسكان ريف حلب، مقاومتهم ضمن خيم لا تقيهم من شظايا قذائف الاحتلال التركي ولا معاناة حر الصيف وبرد الشتاء القارس، وشح مياه الشرب التي تقدمها منظمة اليونيسف. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

انطلقت في جزيرة إمرالي الواقعة في بحر مرمرا في الـ 31 من أيار عام 1999 أكبر محاكمة تاريخية. اُعتقل القائد عبدالله أوجلان بمؤامرةٍ دوليّةٍ وتم تسليمه لتركيا إذ مثّل أمام القضاة لأول مرة. كانت قضيةً لافتةً تتوجه إليها أنظار العالم أجمع. وكانت لحظةً تاريخية. كانت حقيقة الشعب تُحاكم في شخص القائد آبو. انطلقت المحكمة في ظل ضغوط كبيرة ونُقلت للعالم مباشرةً على الهواء. تم تأسيس محكمةٍ خاصة واُختيرت الجماهير الموجودة في المحكمة أيضاً بشكلٍ خاص وأرسلوهم إلى إمرالي. كان هناك جواً مهيباً يقطع أنفاس الكرد. وقد كانت هناك حالة من الغضب نتيجة البقاء بدون قائد. عرضوا على وسائل الإعلام مشاهد مصورة (فيديوهات) للقائد وهو معصوب العينين وواقف تحت العلم التركي وكأنّهم يقومون باللعب بكرامة الشعب الكردي.

المرأة

بعد مضي خمس سنوات من تاريخ بدء الحملة العسكرية لتحرير مدينة منبج من مرتزقة داعش، تصف الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ابتسام عبد القادر، التحوّل الجذري لواقع المرأة بعد التحرير بأنه "انطلاقة جديدة نحو العيش بحرية وكرامة".(مرفق بالفيديو والصور).

ANHA