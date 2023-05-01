مخطط وكالة أنباء هاوار 1 – 5 - 2023

تضرر القطاع الزراعي في مقاطعة الشهباء، بشكل كبير، جراء الحصار المفروض، وأكدت لجنة الزراعة أن محاصيل الزراعة المروية ستتضرر، والحصادات لن تستطيع العمل لفقدان المازوت، ما ينذر بكارثة في المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

يعاني أهالي حي الطلائع في مدينة الحسكة من انقطاع التيار الكهربائي، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، جراء سرقة محوّلة الكهرباء والكابلات والقواطع، ووعود من مركز الكهرباء في المدينة بالحل. (مرفق بالفيديو والصور).

يبرز دور كبير للمرأة العاملة في كافة قطاعات العمل في شمال وشرق سوريا، ومن أجل صون حقوقها تؤكد الرئيسة المشتركة لاتحاد الكادحين أن الاتحاد يعمل على تنظيمها وفقاً للعقد الاجتماعي. (مرفق بالفيديو والصور).

يعلق السوريون آمالهم بجهود الإدارة الذاتية في مساعدة السوريين العالقين في السودان مع اشتداد الحرب هناك.

يخرج من منزله كل يوم في ساعات الصباح الباكرة حاملاً بيديه أحواض الفلين المزروعة بشتل الخضروات الموسمية، التي زرعها ضمن مساحة لا تتجاوز الـ 10 أمتار، متجهاً نحو مكانه المعتاد ينتظر المارة لبيع ما حصده من عرق جبينه وتعب يديه. (مرفق بالفيديو والصور).

قال رئيس الدائرة العامة لمكتب التخطيط والإحصاء إن الإدارة الذاتية لا تحتكر ثروات المنطقة، وهي ملك لجميع السوريين، وأكد أن تحقيق العدالة للوطن يتم عبر توزيع الثروات بشكل عادل. (مرفق بالفيديو والصور).

يحتفل أهالي مدينة منبج وريفها بمناسبة يوم العمال العالمي وذلك في مرأب بلدية الشعب الساعة 10:00، (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم اتحاد الكادحين ومجلس حركة المجتمع الديمقراطي في مقاطعة عفرين والشهباء احتفالية بمناسبة يوم العمال العالمي، في مخيم سردم في ناحية الأحداث التابعة للشهباء. الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم حركة المجتمع الديمقراطي تف دم حفلة بمناسبة عيد العمال العالمي، في كل من مقاطعتي قامشلو والحسكة، تبدأ فعالية مقاطعة قامشلو في سد مزكفت في ناحية تربه سبيه، الساعة 11:00، وفي مقاطعة الحسكة في قرية جولبستان التابعة لناحية الدرباسية، الساعة 11:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يحتفل أهالي حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب بيوم العمال العالمي، في ساحة الجبانات في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، الساعة 17.55 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس دير الزور المدني احتفالية بمناسبة يوم العمال العالمي، في منطقة السبعة كيلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA