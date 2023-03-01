مخطط وكالة أنباء هاوار 1 – 3 – 2023

أتمت وكالتنا ANHA عقداً مليئاً بالنضال والتضحيات الكبيرة؛ لإظهار حقيقة الشرق الأوسط للعالم، حتى أصبحت مصدراً للحقيقة (مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة، قرب حلول 8 آذار،(يوم المرأة العالمي)، يطلق مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بالتنسيق مع مكتب المرأة في بلدية الشعب في قامشلو، حملة نظافة عامة، الساعة 09.00، وفي السياق ينظم مؤتمر ستار في ناحية الهول بمقاطعة الحسكة محاضرة في قاعة حزب الاتحاد الديمقراطي الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو.)

تنطلق فعاليات اليوم الأول من مهرجان أدب وفن المرأة ، بنسخته الـ8 ، وذلك بتنظيم من هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

أشارت الرئيسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية لمجلس مقاطعة عفرين والشهباء، أن 80% من منازل المقاطعة متضررة جراء الزلزال والعديد منها أصبحت غير صالحة؛ للسكن، فيما يمنع حصار حكومة دمشق مرور مواد البناء لترميمها(مرفق بالصور والفيديو).

بعد أن أصبح الموضوع السوري في المراتب الأخيرة بالاهتمام الأميركي، وكذلك زيادة نفوذ كل من إيران ودولة الاحتلال التركي في هذا البلد، تحاول الدول العربية استغلال الكارثة التي تسبب بها الزلزال الأخير عبر التسريع بعملية التطبيع مع حكومة دمشق؛ للحد من النفوذ الإيراني والتركي(مرفق بالصور).

لم يقف الزلزال المدمر في 6 شباط عائقاً أمام آلة الحرب التركية التي وضعت في أجندتها إبادة الكرد وشعب المنطقة، فمن لم يفقد حياته في الزلزال، استشهد بالقذائف والمدافع والرصاص والمواد الكيماوية المحظورة(مرفق بالصور)

تحليل

سوريا أيضاً تأثّرت بالزلزال الذي ضرب مرعش التركيّة في السادس من شباط الجاري، فقد خلّف الزلزال دماراً هائلاً وانهياراً كبيراً في المباني حتّى لو لم يكن بحجم الدمار الذي خلّفه في تركيا. وبالمقارنة مع حجم الكارثة، فقد كانت المساعدات محدودةً للغاية. وإلى جانب هذا فقد قامت حكومة دمشق في حلب ومرتزقة الاحتلال التركي في عفرين بمنع المساعدات ولم يسمحوا بإيصالها إلى المنكوبين الكرد. (مرفق بالصور).

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