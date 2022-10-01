مخطط وكالة أنباء هاوار 1 – 10 - 2022

يعقد مؤتمر ستار كونفرانس على مستوى مقاطعة قامشلو، في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي وقف المرأة الحرة في سوريا بياناً حول حملة سرطان الثدي، وذلك في امام مركز وقف المرأة الحرة في سوريا، بمدينة قامشلو، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

دعت الباحثة الاجتماعية السورية، شفاء صوّان، السلطات الإيرانية للاستجابة لمطالب ثورة المرأة، مؤكدةً أنه لا يمكن فرض الأفكار لا بسلطة سياسية ولا بسلطة أبوية، ما دام الإنسان حر.

تحظى مقاومة الكريلا المتواصلة منذ أكثر من 5 أشهر في زاب وآفاشين ومتينا في مناطق الدفاع المشروع بدعم شعبي واسع، حيث عبّرت نساء من مدينة قامشلو عن رغبتهن بالتوجه إلى الجبال والمشاركة في المقاومة بوجه الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد فرهاد شامي أنهم لن يتوقفوا إلى أن يتم القضاء على عملاء المخابرات التركية وخلايا داعش النائمة، في مناطقهم، وقال: إن الدولة التركية تحاول تضخيم حجم مخابراتها، وكذلك حماية مرتزقة داعش من قواتنا وقوات التحالف الدولي، لذلك بدأت بـ "اعتقال الدواعش".(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مثقفون أن خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK للكرد، هي نتيجة للمصالح المادية والسلطوية والمناصب، وهدفه محاربة حركة التحرر الكردستانية، فيما أكد مواطنون أنه على الديمقراطي الكردستاني الوقوف إلى جانب الكرد في وجه محتلي كردستان، محذرين من تداعيات مشاركته في هجمات الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

تتحضر مجموعة من ذوي الهمم (ذوي الاحتياجات الخاصة) لافتتاح أول جمعية خاصة بهم على مستوى إقليم الجزيرة، لدمجهم في المجتمع وتهيئة الظروف الاجتماعية والخدمية لهم وضمان حقوقهم الطبيعية في المجتمع، في خطوة تؤكد على مواجهة الصعوبات والعوائق التي تعترضهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تواصل بلديات الشعب في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا أعمالها الخدمية بالرغم الظروف الصعبة التي تحيط بالمنطقة من حصار وهجمات متكررة لجيش الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تستضيف الجزائر يومي 1و2 من شهر تشرين الثاني القمة الـ 31 للقادة العرب في ظل الحروب والصراعات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى الخلافات بين الدول العربية، ويرجح انها لن تناقش الاحتلال التركي لأراض سورية وليبية لعراقية.

ANHA