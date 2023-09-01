مخطط وكالة أنباء هاوار 1-9-2023

أشارت أمهات الشهداء وشقيقاتهم إلى تزايد قلقهن على القائد عبد الله أوجلان مع تشديد العزلة عليه، وقلن: "على المرأة النضال من أجل القائد أكثر من أي أحد آخر"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجيه عشيرة السادة الطفيحين، أن أغلب عوائل شمال وشرق سوريا لديها أبناء في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، مشدداً على وقوفهم إلى جانب أبنائهم في قوات سوريا الديمقراطية في عملية "تعزيز الأمن"، وفي وجه أي تدخّل خارجي(مرفق بالصور والفيديو).

وقع عمر علي ضحية للمخدرات عبر سائق وتاجر للمخدرات في محل عمله، وفي سرد لقصته يكشف كيف يقوم هذا التاجر بإدخال المخدرات إلى مناطق الإدارة الذاتية من مناطق سيطرة حكومة دمشق(مرفق بالصور والفيديو).

يجبر الاحتلال التركي ومرتزقته أهالي عفرين المحتلة المتبقين فيها على التنازل عن ملكية ممتلكاتهم لعوائل المرتزقة والمستوطنين، بهدف سلخ المنطقة عن الأراضي السورية(مرفق بالصور).

أوضح الناطق باسم اللجنة المعنية بالمفقودين في شمال وشرق سوريا خالد عمر، أن هدف اللجنة الأساسي هو إعداد قاعدة بيانات تخص المفقودين في شمال وشرق سوريا وسوريا عامة(مرفق بالصور والفيديو).

عدّ أعضاء وعضوات مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ومجلس سوريا الديمقراطية تواطؤ ما يسمى المجلس الوطني الكردي (ENKS) والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) مع دولة الاحتلال التركي، خيانةً وعملاً لا أخلاقياً(مرفق بالصور والفيديو).

وافقت جنوب أفريقيا، على انضمام الأرجنتين ومصر وأثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء كاملين لمجموعة "البريكس"، بهدف توسيع نفوذ هذا التكتل ودفعه باتجاه تحوّل في السياسة العالمية، وإنشاء توازن مع الهيمنة الأميركية على العالم)مرفق بالصور).