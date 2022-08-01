مخطط وكالة أنباء هاوار 1- 8 – 2022

يستذكر أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، شهداء شهر تموز/يوليو، في مركز الثقافة والفن بالناحية. الساعة 10.00 . (مرفق بالصور والفيديو).

يقيم تجمع نساء زنوبيا في ريف دير الزور الغربي مراسم عزاء للشهيدات(جيان تولهلدان، روج خابور، وبارين بوتان). الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ديرك جثمان عضو قوى الامن الداخلي أحمد المشعان الذي استشهد اثر نوبة قلبية أثناء أداء مهامه، إلى مزار الشهيد خبات ديرك. الساعة ١٧:٣٠(مرفق بالصور والفيديو).

تساند الشرائح المجتمعية المختلفة في شمال وشرق سوريا حملة الأحزاب والقوى السياسية المطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة؛ لردع هجمات دولة الاحتلال التركي ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب في سوريا وباشور (جنوب كردستان). (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح رئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، اللواء نصر سالم، أن الدول المصدّرة لمعدات تصنيع المسيّرات شريكة في المجازر التي ترتكبها تركيا، مبيناً أن المشكلة ليست في الأسلحة وإنما في ممارسات تركيا، مشدداً على ضرورة أن يخضع استخدام المسيّرات لقوانين دولية.

أكدت مكونات مقاطعة الشهباء أن تآزرها وفق مفهوم أخوة الشعوب وحرب الشعب الثورية سيشكل سداً منيعاً أمام تهديدات وهجمات الاحتلال التركي التي تستهدف المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

إلى جانب ارتكاب المجازر؛ قام داعش أثناء هجومه على شنكال، باستهداف الأماكن المقدّسة للإيزيديين وتفجيرها، وقد انتُقم من المجازر التي ارتكبها داعش بمقاومة الكريلا والمقاتلين.

المرأة

تعددت ألقابها وتعاريفها، من صانعة للانتصارات إلى مثال يحتذى به في القيادة، من مناصرة لحقوق المرأة إلى إحدى أعمدة ثورتها، ومن ثائرة قررت السير على درب أخيها الشهيد إلى شهيدة، جيان تولهلدان الشهيدة الحية التي لن تموت، بل ستبقى في ذاكرة شعوب شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

كثفت القوى الساعية للهيمنة مؤامراتها على شعوب المنطقة عامة، والكرد خاصة، وتجددت هذه المؤامرات خلال اجتماعي مدريد وطهران، وعلى الرغم من الخلافات والتناقضات بين هذه القوى، إلا أن "المصالح تطغى على المبادئ"، وذلك بحسب المعارض السوري، فراس قصاص، الذي أكد أنه لا حل لأزمات الشرق الأوسط دون التحول الديمقراطي وحل القضية الكردية.

ANHA