مخطط وكالة أنباء هاوار 1-4-2023

يفتح معرض للصور وقراءات شعرية وذلك بمناسبة مرور ١٠ أعوام على اعلان تأسيس وحدات حماية المرأة وذلك في مركز دجلة للثقافة والفن في ديرك، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تحتفل شعوب مكونات المنطقة بعيد رأس السنة البابلية الآشورية ( الآكيتو) وذلك في قرية حكمية التابعة لناحية ديرك، الساعة 14.00 (بالصور والفيديو)

نظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل حميس ،احتفالية لأبناء الشهداء ،في صالة المركز الثقافي في الناحية الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو)

تحتفل شعوب ومكونات المنقطة برأس السنة البابلية الأشورية ( الآكيتو ) وذلك في قرية.كر شيران شمال غرب ناحية تربه سبيه، الساعة 12.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يستمر مهرجان الشهيد يكتا هركول للمسرح في يومه السادس، على خشبة مسرح مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم الحزب الاشوري الديمقراطي و حزب الاتحاد السرياني و المنظمة الآشورية الديمقراطية احتفالية بمناسبة عيد رأس السنه البابلية الآشورية( الآكيتو) وذلك في قرية تل ورديات التابعة لناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تسعف الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مربي الماشية بتقديم لقاح "الأنتروتوكسيميا" تفادياً لانتشار مرض التسمّم الدموي بين الماشية، في سياق جهود الإدارة لدعم قطاع الثروة الحيوانية.

ازدادت أُعطيات أهالي مدينة الرقة للمحتاجين في المدينة وريفها، مع دخول شهر رمضان، بدعم من مبادرات شعبية عبر مطابخ ميدانية، باتت تنتشر في المدينة، وتوزع الطعام بشكل شبه يومي.

شهدت حكومة دمشق خلال الأيام القليلة الماضية، حزمة من التعديلات الوزارية التي طالت خمس حقائب وزارية خدمية وذلك على وقع تزايد معاناة المواطنين الاقتصادية والمعيشية، لكن يجمع الخبراء والمراقبون بأن هذا التعديل لن يغير في الواقع شيء؛ لأن "الوزراء في حكومة دمشق هم دمى بيد قيادة مركزية لا تراعي سياساتها وقرارتها حاجات المواطن".

عدّ حقوقي سوري مواصلة السلطات التركية فرض العزلة على القائد عبد الله أوجلان، خرق لقوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة الخاصة بضمان حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، وضرب منها للمواثيق الدولية بعرض الحائط.

تصنع الأم مرديا الأشغال اليدويّة منذ طفولتها، وهي الآن تنقل فنّها هذا لحفيداتها و قالت : "كل تطريزة مرتبطة بالطبيعة".

تقرير

سادت الأسواق العالمية حالة من القلق والترقب منذ مطلع آذار/ مارس الحالي بعد إعلان إفلاس ثلاثة بنوك أميركية بالإضافة إلى بنك كريدي سويس؛ ثاني أكبر المصارف السويسرية.

ملف

أثبت القائد عبد الله أوجلان خلال السنوات التي قضاها في سجن جزيرة إمرالي قدرته على عيش حياة عظيمة حتى ضمن ظروف العزلة، وإبداء مقاومة منقطعة النظير، إذ يقول القائد واصفاً النضال داخل جدران السجن: "لقد تحوَّلَ سجنُ إمرالي بالنسبةِ إليَّ إلى ميدانٍ لحربِ الحقيقةِ بكلِّ ما للكلمةِ من معنى، سواءٌ على صعيدِ فهمِ الظاهرةِ الكرديةِ وقضيتِها، أم من ناحيةِ تَصَوُّرِ فُرَصِ وإمكانياتِ الحلّ".

ANHA