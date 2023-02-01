مخطط وكالة أنباء هاوار 1- 2- 2023

ينظم مؤتمر ستار استذكار اجتماعاً لاستذكار الشهيدة فيان صوران في صالة زانا في مدينة قامشلو الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً لاستذكار الشهيدة فيان صوران، في ناحية عامودا، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية الشهيد فاضل الحمادة إلى مزار الشهداء بناحية الشدادي، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

شارك في حملة جمع التواقيع المطالبة؛ برفع العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، والتي ستسمر لغاية 15 شباط، أكثر من 200 ألف شخص من أهالي إقليم الجزيرة، حتى الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت منظمة حقوقية، إنها تبحث عن آليات جديدة، لرفع دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها؛ لارتكابهم جريمة حرب بحق المقاتلة في وحدات حماية المرأة، بارين كوباني والتمثيل بجثمانها. (مرفق بالصور والفيديو).

أنشأ أبناء قرية الكرسان في الجهة الشرقية من مدينة منبج، صندوقاً للتكافل الاجتماعي؛ لتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة بتمويل من أبناء القرية، وحقق هذا المشروع نجاحاً كبيراً، وانتقلت فكرته إلى عدة قرى. (مرفق بالصور والفيديو).

تتصاعد المخاوف في حي الشيخ مقصود المحاصر من قبل حكومة دمشق في مدينة حلب من تكرار فاجعة المبنى المنهار مع تسرب المياه إلى أساسات عدد كبير من الأبنية وعجز البلدية عن التعامل مع هذا الوضع الخطير بسبب قلة الامكانات جراء الحصار. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد في شمال وشرق سوريا، أن قرار وقف استيراد السيارات له أهداف بيئية واقتصادية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء حركة الشبيبة الثورية وشبيبة حزب سورية المستقبل واتحاد المرأة الشابة في دير الزور انهم مستمرون في نضالهم حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله اوجلان. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

اختطف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أكثر من 39 مواطناً في مقاطعة عفرين المحتلة، بينهم نساء ومسنون، وقطع أكثر من 7 آلاف شجرة زيتون معمرة وحراجية وأشجار متنوعة، بالإضافة إلى إنشاء مستوطنة وقاعدة عسكرية، ناهيك عن نهب ممتلكات المدنيين؛ تكريساً للتغيير الديمغرافي.

ANHA