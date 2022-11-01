مخطط وكالة أنباء هاوار 1- 11 - 2022

استجاب اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، لمطالب عائلة الشهيد سردم آكري، المقاتل في قوات الدفاع الشعبي (HPG) الذي استشهد إثر الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي لفتح دعوى قضائية ضد جرائم تركيا، وأكدوا على البدء بالإجراءات القانونية اللازمة لرفع الدعوى. (مرفق بالفيديو والصور)

على الرغم من التضامن العالمي الكبير مع المقاومة التاريخية في كوباني والمساهمة في تدمير جدار الرعب الذي خلقه داعش في سوريا والعراق، لا تزال مدينة كوباني والثورة في روج آفا تواجه خطر الداعم الرئيس لداعش والجماعات المرتزقة؛ وهي الدولة التركية.

أكدت الصحفية والباحثة المتخصصة في شؤون الجماعات "الإرهابية" لامار أركندي، أن دولة الاحتلال التركي حولت المناطق المحتلة إلى مراكز لتدريب المرتزقة، واعتبرت ان الصمت الدولي حيال العلاقة بين داعش ودولة الاحتلال هو نوع من حماية داعش من الانهيار.

دعا محمد شاهين جميع الأحرار حول العالم إلى حماية قيم الثورة في روج آفا بذات الروح التي دعموا بها مقاومة كوباني في وجه مرتزقة داعش وداعمها الرئيس، الدولة التركية المحتلة. (مرفق بالفيديو والصور)

تقرير

أفرز الحصار المشدد الذي تطبقه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء آثار سلبية على حياة سكان الشهباء ومهجري عفرين على صعد مختلف، إلا أنهم لا يزال يتمسكون بالمقاومة بالرغم من جميع الصعوبات.

العالم

يرى كتاب ومحللون سياسيون مصريون بأن قمة الجزائر فشلت قبل أن تبدأ وذلك في ظل اعتذار 6 من القادة العرب عن حضور هذه القمة، بالإضافة إلى أنها لن تناقش القضايا التي تلامس الواقع العربي وأبرزها احتلال تركيا وتدخلاتها في دول عربية.

تحليل

سيطر تنظيم داعش الإرهابي الإسلامي، الذي ظهر في العراق، على الموصل دون قتال، وهي من المراكز الرئيسة في البلاد. وانتشر في المنطقة مثل الجراد، واحتل كل مكان وصل إليه. أعلن زعيم المرتزقة البغدادي نفسه خليفة للمسلمين. سيطر على بعض مناطق العراق بالدم والمجازر. تم ارتكاب أعظم فظائع إبادة جماعية ضد شعب شنكال. وأصبح الإيزيديون جزءاً من ذاكرة الإنسانية بعد هذه المجزرة أي المجزرة الـ 73. أصبح مرتزقة داعش يشكلون تهديداً كبيراً للبشرية جمعاء من خلال المشاهد الوحشية والمروعة والهمجية.

الثقافة والفن

يشارك دار نفرتيتي للنشر والترجمة هذه الأيام في معرض جامعة طبرق الدولي للكتاب بليبيا بأكثر من 70 عنواناً يضم مختلف مجالات الفكر والثقافة والإبداع الكردي وفي مقدمتها أطروحات القائد عبد الله أوجلان، في مشاركة هي الثانية من نوعها بعد معرض بنغازي الدولي، حيث شهدت المشاركتان إقبالاً لافتاً من الزوار.

ANHA