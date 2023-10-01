مخطط وكالة أنباء هاوار 1-10-2023

"كان يبحث عن الحقيقة طيلة مسيرته النضالية" بهذه الكلمات تحدث أحد زملاء درب الصحفي الشهيد سيد أفران عن مسيرته النضالية في مجال الإعلام والصحافة الحرة(مرفق بالصور والفيديو).

أدان شبيبة عفرين القاطنون في مخيمات الشهباء، العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والمؤامرة المستمرة منذ الـ9 من تشرين الأول عام 1998، وأكدوا على مواصلة النضال حتى تحقيق حريته الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

حذّر وجهاء العشائر في منطقة الطبقة من السياسة المتبعة في المرحلة الراهنة ضد مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وأكدوا أن التكاتف المتين بين مكونات المنطقة أفشل جميع محاولات الأعداء الذين يريدون المساس بأمن واستقرار المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر جنرال أرمني متقاعد أن نهج موسكو منذ عام 2020 انحاز بشكل جذري لصالح الأذريين والأتراك، انطلاقاً من مصالح اقتصادية مع أذربيجان إلى كسب حياد تركيا في الصراع الأوكراني والتنسيق فيما بينهما في الصراع السوري(مرفق بالصور).

سعى الاحتلال التركي لإيجاد أرضية مشتركة مع دمشق لإطلاق مسار التفاهم، وذلك من بوابة استغلال التطورات الأخيرة في دير الزور، فيما اتجهت حكومة دمشق لفرض ضغوط على أهالي السويداء في وقت تشهد فيه المناطق السورية المحتلة اقتتالاً على النفوذ بين المرتزقة، في حين كثّفت الرياض من تحركاتها في إطار مسار التطبيع مع إسرائيل، كما شهد الأسبوع الماضي ضربة جديدة لمفهوم حقوق الشعوب بتقرير مصيرها عبر حسم أذربيجان للوضع في قره باغ(مرفق بالصور).

يدلي تجمع نساء زنوبيا ببيان ختامي للحملة التي أطلقها تحت عنوان (معاً نحمي مجتمعنا ونحقق الأمان)، للحد من انتشار المخدرات ومكافحتها وذلك في مجلس التجمع بمدينة الطبقة الساعة 09.30 وفي ذات السياق يدلي التجمع ببيان في ريف دي الزور الغربي أيضاً (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم لجنة الشباب في المجلس الأرمني الاجتماعي بالتنسيق مع مجلس شباب سوريا الديمقراطي، محاضرة تحت عنوان "ارتساخ ..نداء الحرية من وسط الحصار" وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يصدر تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها بيان في ختام حملة " لا لزواج القاصرات لا لقتل النسا" وذلك أمام مركز التجمع، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مركز الجنولوجيا في مقاطعة الشهباء الشهيدة ناكيهان أركسال، وذلك في المركز الواقع في ناحية فافين، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مكتب تنظيم وافدي الشهباء وعفرين في مدينة منبج بياناً حول جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة، وذلك من امام المكتب بتمام الساعة 11:00(مرفق بالصور الفيديو).

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية الشهيد جميل سحويل( خبات حسكة) إلى مزار الشهداء بناحية الشدادي، خلال مراسم تقام في الساعة 10.00، كما يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمانا الشهيدين ديار لقمان مارديني و نجم الدين حسين فنوش إلى مزار الشهيد دجوار بقرية داودية في تمام الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو).