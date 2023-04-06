مخطط وكالة أنبا هاوار 6 – 4 - 2023

استنكر شيوخ ووجهاء عشائر الرقة صمت الأمم المتحدة حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ووصفوا فكره بمشعل النور الذي أنار الطريق أمام الشعوب المضطهدة. (مرفق بالفيديو والصور).

يداوم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ارتكاب الجرائم بحق أهالي مقاطعة عفرين المحتلة، ففي شهر آذار المنصرم ارتكب المرتزقة مجزرة في جندريسة بحق 4 أشخاص وقتلوا امرأة حامل، وأجبروا إيزيديين على نطق الشهادتين.

تتطلع روسيا إلى المصالحة بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، ظناً منها بأن ذلك سيساهم في نجاح أردوغان في الانتخابات.

ازدادت في الآونة الأخيرة ظاهرة قتل النساء في العديد من الدول العربية، فلا يكاد يمر يوم لا نسمع فيه عن جريمة هنا أو انتهاك هناك كلها بحق المرأة، سواء أكانت في المنزل أو الشارع أو حتى في العمل والأماكن العامة، والتي غالباً ما يزعم مرتكبوها أنها قد ارتكبت بدافع ما تسمى بجرائم الشرف، إلا أن السبب الأساس وراء انتشار هذه الجرائم وعمليات القتل هذه، هي الذهنية الذكورية التي ترى في قتل المرأة استمراراً لديمومتها.

يتألف أكبر مشروع مبنى جامعي في شمال وشرق سوريا من 12 وحدة تدريسية وسكنية، متربعة على مساحة 800 ألف متر مربع من الأرض، وتفاصيل إضافية كشفه المكتب الهندسي في جامعة روج آفا. (مرفق بالفيديو والصور).

يقدم أهالي قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيدين إبراهيم محمد ومصطفى محمد، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA