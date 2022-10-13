مخطط وكالات أنباء هاوار 13 – 10 - 2022

يستذكر اتحاد الاعلام الحر شهداء الاعلام والحقيقة، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، شهداء شهر تشرين الأول الذين استشهدوا في أماكن مختلفة ، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 16:00 ( مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أوصمان صبري للأدب في يومها الثالث والأخير، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساعة الـ 17:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مركز أبحاث الجنولوجيا في ديرك الذكرى السنوية للام عقيدة، وهفرين خلف و ناكهان اكارسال، في مركز أبحاث الجنولوجيا في ديرك الساعة 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

قالت رفيقات مراسلة المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة (YPJ)؛ الشهيدة دلوفان كفر: "سنناضل ببشاشة الشهيدة دلوفان التي أصبحت بالنسبة لجميع أتباع الحقيقة أملاً للانتصار".

أكد الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو أن القوى المتآمرة لم تحقق أهدافها من المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وعبّر عن ثقته في أن القوى التي انتهجت الخط الثالث وارتكزت على تنظيم المجتمع ستنتصر في النهاية.

أكدت عائلة الشهيد سعد أحمد وزملاؤه في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاده، مضيهم قدماً على درب الحقيقة التي استشهد من أجلها سعد ورفاقه، وشددوا أن كاميراتهم باقية لتوثيق ونقل حقيقة المنطقة وثورتها.

انتقد مسؤول العلاقات في لجنة مهجري منطقة سري كانيه، صمت القوى الدولية والمنظمات الإنسانية حيال جرائم الاحتلال التركي في منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي، مبيناً أن اللجنة أرسلت 4 مذكرات و4 تقارير توثق جرائم الاحتلال التركي بحق المنطقتين منذ احتلالهما إلى جهات دولية.

تقرير

خرجت الكثير من التصريحات الأميركية المنتقدة لإعلان تجمع "أوبك بلس" خفض الإنتاج اليومي بمقدار مليوني برميل، فما الذي دفع الرياض إلى مثل هذا القرار الذي يخالف ما كانت تريده واشنطن؟ وما هي تداعيات ذلك على العلاقات السعودية - الأميركية؟

تستمر الاحتجاجات الشعبية في المدن الإيرانية والتي انطلقت من المناطق الكردية، وفي ظل الانهيارات التي تعرضت لها الدول التي حاولت قمع شعوبها حذرت منظومة المجتمع الكردستاني قبل أيام السلطات الإيرانية من النتائج السلبية للنهج الذي تتخذه كما دعتها إلى الذهاب نحو الحل الأمثل، فما هي العوامل التي دفعت الشعب للاحتجاج؟ وما هو حل للأزمة؟

تحليل

إحدى أهم الواجبات الثورية التحدّث أو الكتابة عن شخصيات رفاقنا الشهداء. وبدون شك فإنّه من الصعب جدّاً الإجابة على سؤال "إلى أي مدى بإمكاننا التعبير بكلماتنا عن وجودهم وحياتهم وبسالتهم كما يستحقّون؟". ومع ذلك فمن مسؤوليتنا الحفاظ على نتاجات وذكريات رفاقنا ومشاركتها، وأن نعيش ونناضل بالاهتمام بأهدافهم وجهودهم ورفاقيتهم واستشهادهم لنصل لتحقيق أحلامنا وأمانينا المشتركة.

العالم

أُثارت حكومة ما تعرف بالوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة غضباً داخلياً وإقليمياً خلال الأيام الماضية بعد توقيعها اتفاق مع دولة الاحتلال التركي بشأن التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ANHA