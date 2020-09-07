مخطط مركز وكالة أنباء هاورا 7-9-2020

-متابعة مجريات الأحداث التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا.

-متابعة الفعاليات والنشاطات في شمال وشرق سوريا.

-يخرج أهالي مقاطعة كوباني في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على منطقة حفتانين في جنوب كردستان وذلك انطلاقا من ساحة المرأة الحرة في الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

-تنتظر العاصمة السورية، دمشق، خلال اليومين المقبلين، زيارة وفد روسي رفيع المستوى، وصفها مسؤول بالـ "مفصلية"، كما تأتي بعد معطيات كثيرة تشير إلى تحول كبير في الأزمة السورية، فماذا سيناقش الوفد في دمشق وما هو المتوقع من هذه الزيارة؟.(مرفق بالصور والفيديو).

-قال الشّهيد دوزدار حمو لشقيقه بعدما عاد من التّدريب الذي تلقّاه من قبل القائد عبد الله أوجلان مقولته التالية: "أيّها الرفيق العزيز، هذه ثورة، وأنا أريد أن أصنع لنفسي مكاناً فيها، فأنا عاهدت الشّهداء والقائد آبو ورفاقي في الحزب بأن أسير على درب الحرّية، فهذا قدري الّذي اخترته في حياتي".(مرفق بالصور والفيديو).

-أكّد المشاركون في منتدى الحرب الخاصّة الّذي أقيم في مدينة كوباني بأنّ "المنتدى كان مفيداً في الوقت الّذي نعاني فيه من حرب يشنّها علينا أعداؤنا من كلّ الجهات، وخاصّة بعد تغيير سياسته العسكرية إلى حرب باردة".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال الرئيس المشترك لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات أحمد شيخو إن السياسة التركية تهدف إلى هدم الثورات المناهضة لها من الداخل، وإن هذه السياسة قديمة العهد، تسعى إليها من خلال العمل على تشكيل شبكة عملاء في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-أوضح ذوو الشهداء أن كافة زيارات مسؤولي حكومة إقليم كردستان إلى تركيا جلبت نتائج كارثية للشعب الكردي، وشددوا على ضرورة الحفاظ على قدسية الدماء التي أريقت في سبيل العيش ضمن كردستان حرة. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-قالت المتحدثة باسم مؤتمر ستار في روج آفا أفين سويد إن استهداف الدولة التركية للمرأة يزيدهن عزمًا وإرادة، وأضافت "نحن نجسد إرادة تحقيق آمال الشهيد، وسوف نقود الثورة نحو النصر".(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-ليس خافيًا على أحد أن الأتراك يتذرعون بحجج، يرون أنها تهدد أمنهم الوطني، وكثيرًا ما تناول أردوغان في خطبه التهديدات الأمنية التي تنطلق من العراق، وتشكل زعزعة لأمن أنقرة واستقرارها وفقًا لقوله، فهل ينطبق هذا الادعاء مع الواقع الذي تفرضه تركيا في العراق؟ .

الثقافة والفن

- فيصل شيخ موسى، مواطن من قامشلو، سافر إلى لبنان بحثًا عن فرصة عمل فتعلم هناك مهنة التصوير، وهو يمارس مهنة التصوير الفوتوغرافي منذ 47 عامًا. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

-أوضح إداريون في مؤسسات الشبيبة بمدينة منبج وريفها أن الاستخبارات التركية تستهدف الفئة الشابة وتجندها لصالحها لخلق الفتن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشددين على ضرورة ألا ينجر الشبيبة خلف مغريات العدو وأن يكرسوا طاقاتهم لخدمة المجتمع. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-أكد المرشد النفسي بنكين عبد الله أن المشاكل الاجتماعية سبب رئيس للانتحار، وشدد على ضرورة نشر ثقافة الصحة النفسية والإرشاد النفسي والتوعية في المجتمع لحل تلك المشاكل والحد من ظاهرة الانتحار. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA