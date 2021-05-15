مخطط مركز وكالة أنباء هاورا 15-5-2021

-أكد الرئيس المشترك لفرع اتحاد المحامين لمقاطعة الجزيرة- فرع سري كانيه، بأن السلطات التركية في إطار ممارساتها بحق القائد عبد الله أوجلان وفرض العزلة المشددة عليه تخرق القوانين الدولية، وتصرفاتها لاتمت لأي قانون محليأودولي و حتى القانون التركي بصلة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر دولة الاحتلال التركي باستخدام المرتزقة السوريين في حروبها ضد المنطقة، فبعد ليبيا وأرمينيا ومناطق أخرى باتت وجهة هؤلاء اليوم مناطق الدفاع المشروع، إذ أكد خبير مصري أن "هذه الخطوة متوقعة وتتوازى مع السياسة التركية وهدفها إيجاد بديل رخيص لقتلى الجيش التركي’. (مرفق بالصور والفيديو).

-وصف أهالي حي الشيخ مقصود حبس المياه من قبل الدولة التركية عن سكان شمال وشرق سوريا بالعمل الإرهابي، وطالبوا المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال التركي لوقف أعماله الإجرامية بحق شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-أوضح الناطق الرسمي باسم عشيرة الخواتنهفي ناحية الهول،محمود خلف الصباح،أن بقاء مرتزقة داعش في المنطقة يشكل خطرًا كبيرًا على شعوبها، مطالبًا الدول والقوى المعنية بضرورة الإسراع في إقامة محكمة دولية لمحاكمتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-تخطط مؤسسة اللغة الكردية SZKلإصدار نتاجين جديدين خلال هذا العام، كما تعمل على إعداد قاموس كردي كردي موسع. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-قال مصطفى مشايخ إن هدف الدولة التركية من الهجمات التي تشنها على مناطق الدفاع المشروع هو القضاء على الأمة الكردية، واشترط تحقيق وحدة وطنية كردية لردع تركيا عن استراتيجيتها العدائية تجاه الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

-تواصل دولة الاحتلال التركي حملات الإبادة السياسية بحق السياسيين الكرد وتصدر أحكامًا بحقهم بعيدًا عن القانون والعدالة، وذلك في إطار سياسة القمع الممنهجة ضد الشعب الكردي،ويرى السياسيون أنها وسيلة للتغطية على مشاكلها الداخلية التي تستشري في المجتمع التركي منذ سنوات. (مرفق بالصور والفيديو).

-تتبع دولة الاحتلال التركي سياسة تجويع ضد شعب مناطق شمال وشرق سوريا بعد حربها العسكرية والخاصة ضد أبناء المنطقة، ويرى مراقبون سياسيون أنها وسيلة جديدة للنيل من إرادة شعب المنطقة وضرب الإدارة الذاتية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

-قال شقيق الشاب شعلان إلياس الذي حكم عليه بالإعدام مع 3 شبان إيزيديين من قبل محكمة نينوى، بأن ما يحصل سيزيد الفوضى في شنكال ، داعياً إلى عدم محاكمة الإيزيديين بموجب المادة 4من قانون مكافحة الإرهاب. (مرفق بالصور والفيديو).

-انتقد أهالي ناحية زركانصمت حكومتي هولير وبغداد حيال الهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع "مديا"، وقالوا: "تسعى من خلالها إلى الاحتلال، وتهديد الوجود الكردي".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA