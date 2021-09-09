مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  9-9-2021

-تخرج حركة الشبيبة الثورية في مظاهرة بمدينة قامشلو تنديداً بتعاون حزب الديمقراطي الكردستاني مع تركيا وإقدام قواتها على استهداف قوات الكريلا واستشهاد 7 مقاتلين، الساعة الـ 18:30. (مرفق بالصور والفيديو).

-تصدر منسقية جامعات شمال وشرق سوريا نتائج امتحان القبول لمفاضلة الجامعات الثلاث (روج آفا – كوباني – الشرق).

-يصف رسول خليل، المختطف السابق من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في مدينة عفرين المحتلة، سجن الراعي بالقبر، حيث قاسى فيه، مدة 3 سنوات، من أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ويؤكد أن عفرين لا تشبه عفرين "أناس غرباء يتجولون فيها، نساء باللباس الأسود كما في زمن احتلال داعش".(مرفق بالصور والفيديو).

طالب أهالي كوباني عائلة البرزاني بالكف عن الخيانة والتورط في إراقة دماء الكرد والتراجع عن سياساتها المعادية للقضية الكردية. (مرفق بالصور والفيديو).

قال أعضاء وإداريون أن مناطق شمال وشرق سوريا تنتظر مرحلة مفصلية ، وبينوا بأن الحماية هو واجب كل فرد في المجتمع ليكون كل منزل وحي درع حصين أمام مخططات الأعداء وحربهم الخاصة. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال سيهانوك ديبو إنهم بصدد تغييرات وطنية سورية، وأضاف: "في المستقبل القريب نعمل على عقد مؤتمر وطني للمعارضة السورية الديمقراطية، كما أننا بصدد إجراء زيارتين مهمتين." (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لإدارة مدارس منطقة تل تمر أنه وعلى الرغم من وجود قرار أممي بحماية التعليم من الهجمات، إلا أن جيش الاحتلال التركي كعادته، يضرب بعرض الحائط كل عهد وميثاق. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

-بعد بريطانيا والاتحاد السوفييتي، تدخلت أميركا في المستنقع الأفغاني عقب هجمات الـ 11 من أيلول عام 2001. فأميركا التي قدمت دعمًا خفيًّا للحرب ضد السوفييت، أصبحت هي المعرضة للهجمات بعد الهجمات. ولكنها بعد 20 عامًا من الحرب التي كلفتها كثيرًا، انسحبت هي الأخرى لتسيطر طالبان مجددًا على هذا البلد. (مرفق بالصور).

تحليل

لكل نوع في العالم الكائنات الحية نظام دفاعي خاص به، وما من كائن حي بدون آلية دفاع، بل وبالمقدور اعتبار المقاومة التي يبديها كل عنصر وجسيم في الكون للحفاظ على وجوده، دفاعاً ذاتيا.

ANHA