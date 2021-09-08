مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  8-9-2021

-ينضم حزب سوريا المستقبل بريف الرقة الشرقي ندوة حوارية تحت شعار "كفاكم قتلاً لأطفال سوريا" (مرفق بالصور والفيديو).

25 عاماً كانت كفيلة بتكرار مشاهد قطع الرؤوس مع اختلاف التسميات بين داعش وتركيا، وهو شيء وثقه العم هوكر باحتفاظه بإحدى المجلات التي ألقت الضوء على جرائم تركيا في عام 1996 من تمثيل بالجثث وقطع للرؤوس وذلك قبل ظهور داعش بنحو 18 عام. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيخ قبيلة الولدة، حامد الفرج، على دعمهم غير المحدود للإدارة الذاتية على الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية، مبيّناً أن سوريا بحاجة إلى السياسة الديمقراطية من أجل حل الأزمة في البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح نائب الرئاسة المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، حمدان العبد، أن هناك تجاذب مصالح سياسية وعسكرية بين أمريكا وروسيا وتركيا، والضحية هي شعوب المنطقة، محذراً من كارثة وشيكة في حال استمرت تركيا في حبس مياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال عبدالستار حتيتة، الكاتب الصحفي المختص بالشأن الليبي، إن الانتهاكات والتدخلات التركية في ليبيا مازالت مستمرة، مشيرًا إلى أن تركيا أرسلت آلاف المرتزقة إلى ليبيا، وتمركزت بقواتها العسكرية في أربع قواعد على الأقل حتى الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

-ينظم مجلس المرأة السورية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الرابعة لتأسيسها، حفلة فنية في حديقة الدريم لاند بمدينة قامشلو، الساعة 17:30 (مرفق بالصور والفيديو).

-كشفت عضوة العلاقات الدبلوماسية في منظمة المرأة الحرة الكردستانية (RJAK) أن الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) يمنع أسرة ومحاميي المعتقلة جوان عبد الباقي من زيارتها، وعبّرت زينت محمد عن مخاوفها فيما يتعلق بالوضع الصحي للمعتقلة، وقالت "هناك دور لتركيا في الكواليس".(مرفق بالصور والفيديو).

قالت لينا بركات في الذكرى الرابعة لتأسيس مجلس المرأة السورية إن مسيرة المجلس كانت زاخرة بالأعمال والإنجازات، أهمها التواصل مع أكبر شريحة من النساء على مستوى سوريا والشرق الأوسط وعقد منتديات لتمكين دور المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

ملف

عانى الشعب الأفغاني من السياسات الإمبريالية الدولية، حيث تناوبت القوى العظمى السيطرة على أفغانستان بدءًا من البريطانيين والسوفييت وصولًا إلى الأميركيين. (مرفق بالصور).

العالم

-يتعرّض اللاجئون السوريون في لبنان لبعض التصرفات العنصرية والمضايقات، حتى وصل الحال إلى التعدي بالضرب في بعض المناطق ودهم أماكن سكنهم، بالإضافة إلى إجبارهم على مغادرة بعض القرى، نتيجة بعض الأحداث الفردية التي تحصل مع أبناء تلك القرى. (مرفق بالصور).

تدور رحى الحرب في الشرق الأوسط براً وبحراً وجواً وعلى شاشات التلفاز بين إسرائيل وإيران وقد تتصاعد إلى صراع شامل يجرّ معه القوى العظمى ويشعل المنطقة ناراً وفوضى، حيث يسعى كل طرف إلى فرض هيمنته على المنطقة ويحمّل الطرف الآخر أسباب تدهور الوضع في هذه المنطقة المتوترة. (مرفق بالصور).

كردستان

وصف أعضاء حزب الديمقراطي الكردي السوري (PDKS) مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) مع الدولة التركية بالهجوم بشكل مباشر على الكريلا بـ "الخيانة بحق الكرد"، وقالوا بأن القضاء على حركة التحرر الكردستاني يعني القضاء على إقليم كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

إن القيامة تعني في الديانات التوحيدية عامة نهاية العالم، وهناك أمور مماثلة في علم الأساطير، ويرمز إلى علامات القيامة بـ "الفرسان الأربعة للمحشر" في مخطوطات العهد الجديد المكتوبة من القرن الثاني إلى القرن السادس عشر، ويمكن للمرء أن يقول بسهولة إن هناك صلة بين هذه العلامات وأحداث يومنا هذا.

ANHA