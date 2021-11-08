مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  8-11-2021

-يستمر أهالي إقليم الجزيرة بالتوافد إلى خيمة الاعتصام المنصوبة بجانب معبر سيمالكا الحدودي، لمطالبة حزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء لذويهم، (مرفق بالصور والفيديو).

-يوزع مكتب حماية الطفل في مقاطعة الحسكة بروشورات توعوية يدعو للحد ومنع انتشار ظاهرة عمالة الأطفال، الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مقاتلون في جبهات القتال بريف مدينة منبج، أن النصر المنتظر على الدولة التركية المحتلة يتطلب نضالاً مشتركاً بين المقاتلين والأهالي، وقالوا " حتى يتحقق النصر المنتظر على دولة الاحتلال ومرتزقتها، على أهلنا في المنطقة أن يلتفوا حول المقاتلين في جبهات القتال".(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الدّكتورة فرناز عطية أحمد، أستاذة العلوم السياسيّة، أن العزلة المطلقة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هي محاولة انتزاع القضية الكردية من ذاكرة الكرد، وأشارت إلى استحالة تحقيق تركيا لأهدافها في ظل تجذر أفكار القائد لدى مفكرين وكتاب من غير الكرد. (مرفق بالصور).

أكدت مكونات شمال وشرق سوريا أن وحدة الشعوب وتكاتفها هي أكثر الأنظمة فعالية ونجاحاً في مواجهة تهديدات وهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المنطقة؛ لأنها مبنية على فكر وفلسفة أخوة الشعوب والحياة الندية الحرة المشتركة. (مرفق بالصور والفيديو).

حوار

أكدت رئيسة برلمان كتالونيا، لاورا بورراس، في مقابلة مع وكالتنا أن الشعب الكتالوني هو من دفعنا لاتخاذ قرار الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأنها تأمل أن تكون هذه الخطوة بداية الاعتراف بهذا الكيان السياسي على مستوى أوسع وفي مناطق اخرى من العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

الرأي السائد الذي يطفو على السطح هذه الأيام سواء على الجانب التركي أو بين الكرد، وكذلك في الرأي العام العالمي، هو أن أردوغان سيشن مرة أخرى هجمات احتلالية على روج آفا من أجل الحفاظ على سلطته. لقد ربط أردوغان وجوده باحتلال روج آفا، وقد يواجه بنتائج عكسية أثناء مساعيه الاحتلالية.

المرأة

يستمر ارتكاب الجرائم بحق نساء عفرين من قبل الاحتلال التركي، منذ اليوم الأول من احتلالها وإلى الآن، مع استمرار صمت المنظمات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وسط دعوات إلى التضامن مع النساء اللواتي ضحين في سبيل هزيمة داعش، نيابة عن العالم. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

دعا ذوو الشهداء في مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا المجتمع الدولي عبر مؤسساته الحقوقية والأمنية إلى تشكيل لجنة تقصٍ دولية، للتحقيق فيما يقترفه جيش الاحتلال التركي في باشور (جنوب كردستان)، مؤكدين أن الصمت الدولي يدفعه لارتكاب المزيد من الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يقول مرشدون اجتماعيون إن التهجير القسري والحصار الخانق وقصف الاحتلال التركي أثّر بشكل سلبي كبير على أطفال عفرين المهجّرين الذين فقد الكثير منهم أحد الأبوين، وأشاروا إلى ضرورة التعامل الصحيح مع الأطفال في هذه الحالة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA