مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  7-9-2021

تنظم منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة تجمعاً في مدينة الحسكة للإدلاء ببيان بخصوص مقتل الطفلة آية وذلك في مركز مؤتمر ستار الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشارك أهالي ناحية الدرباسية في تظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00 .(مرفق بالصور والفيديو).

ينطلق العام الدراسي في الـ12 من أيلول الجاري، وسط إجراء تعديلات جديدة على المنهاج وإدخال كتاب علم الجنولوجيا لمنهاج طلبة الصف الحادي عشر، فيما أكدت هيئة التربية أنها وضعت خططاً مختلفة لمواجهة فيروس كورونا. (مرفق بالفيديو والصور).

قطعة من الأرض، كانت يومًا ما شبه صحراوية وقاحلة، حوّلها أهالي عفرين المهجرون الى جنة غنّاء، مخيم سردم. (مرفق بالفيديو والصور).

ملف

أطلق عليها الإنكليز لقب "مقبرة الإمبراطوريات"، وأعاد الرئيس الأميركي المنسحب منها، جو بايدن، التذكير بذات الاسم، فلماذا كانت أفغانستان طوال تاريخها الحافل في مفترق الطرق بين الإمبراطوريات الكبرى في العالم؟ ولماذا عجزت هذه الإمبراطوريات عن البقاء فيها؟ وأين يكمن الحل الغائب لهذه البلاد التي لا يزال مسارها غامضًا؟

تحليل

بقدر ما تغيّر التحولات السياسية المجتمعات؛ بقدر ما تلعب الدور المؤسس لها، وتحدث التحولات الاجتماعية وفق التغيرات التي تطرأ في المجالات الإدارية والعسكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية وتختلف أسس إدارة المجتمعات وفقًا لتصوراتها.

المرأة

شددت نساء مدينة كوباني على ضرورة الاعتماد على الذات وتقوية الحماية الذاتية في المنطقة عبر الانضمام إلى قوى الحماية الجوهرية، والمساهمة في تمتين الصفوف الداخلية للمجتمع في مواجهة المخاطر الخارجية التي تهدد وجود شعب مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

الشبيبة

دعا الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج، أحمد الجميلي، الشبيبة إلى التسلح بالوعي لمواجهة الحرب الخاصة المتعددة الأساليب التي تشنها الدولة التركية المحتلة ضد المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA