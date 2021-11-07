مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  7-11-2021

تستمر فعالية خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي، وذلك لمطالبة حزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء لذويهم، (مرفق بالفيديو والصور)

تخرج دفعة جديدة من قاطني مخيم الهول، ممن هم من ارياف مدينة دير الزور في شمال وشرق سوريا، في اطار رحلات العودة التي تسيرها الادارة الذاتية للأسر الراغبة بالخروج من مخيم الهول مرفق "بالصور والفيديو".

أوضح الإداري في مركز قوات حماية المجتمع في مدينة كوباني, بديع داوود, أن الحماية الجوهرية هي السبيل الوحيد لمواجهة أي تهديد أو عدوان على المنطقة, مؤكداً أنها واجب على كل فرد في المجتمع. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح عضو منسقية حركة المجتمع الديمقراطي أن هناك حاجة للحماية الجوهرية لحماية المنجزات الحالية، وقطع الطريق أمام هجمات الدولة التركية المحتلة، وقال "مقاومة شعبنا في عفرين وكوباني هي جوهر ثورة الشعب الثوري، ويجب أن نعزز هذا الأمر". (مرفق بالفيديو والصور).

صُنفت سوريا بأنها البلد الأول عربياً في ارتفاع معدلات الجريمة لعام 2021؛ لانتشار الفقر فيه وارتفاع معدلات البطالة. وسنستعرض في هذا التقرير، بالأرقام والشهادات الحية، ما آلت إليه الأوضاع في مناطق حكومة دمشق من فلتان أمني وتدهور اقتصادي.

لفت ممثل قبيلة الجحيش الزبيدية في سوريا إلى أن الهدف الأساسي من التهديدات والهجمات التركية هو ضرب المشروع الديمقراطي، وأكد استعدادهم لمواجهة الهجمات التركية قائلاً" شيبًا وشبابًا، سنقف في وجه أردوغان".(مرفق بالفيديو والصور).

تعقد الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي اجتماعاً لكافة الهيئات الفرعية في المناطق الأخرى وذلك لمناقشة الصعوبات التي واجهت كل هيئة وتنفيذ المشاريع التي قامت بها. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

قالت تقارير إنه في الوقت الذي لم تفلح فيه مساعي الرئيس التركي بالحصول على ضوء أخضر أميركي لشن هجمات على شمال وشرق سوريا، أوصلت روسيا له رسائل ميدانية ما أدى إلى خلط الأوراق التركية، فيما كشفت أوساط سياسية تونسية أن حركة النهضة الإخوانية بدأت بمناورة للخروج من ورطتها السياسية عبر تشكيل حزب سياسي جديد بهوية مدنية.

سياسة

أكد طلعت يونس أن الإدارة الذاتية لا تعوّل على المواقف الدولية حيال هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأن المرحلة الراهنة تتطلب جاهزية كاملة، وحض الشعب على أن يكون جاهزاً لكل المراحل. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

شغف الطبيب أحمد بحري وسعيه إلى إتقان مهارة الطب البديل جعلاه يسعى إلى استكشاف مزايا الأعشاب وإجراء تعديلات عليها ليشكل وصفة علاجية تساهم في معالجة الأمراض، إلى جانب كشفه عن دور الطب البديل في فترة تفشي جائحة كورونا ومساهمته في التقليل من عدد الإصابات من خلال إعطاء بعض النصائح. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA