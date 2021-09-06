مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  6-9-2021

أشار مهجرون من مقاطعة عفرين المحتلة أن الاستمرار في بناء المستوطنات من قبل دولة الاحتلال التركي وداعميها استهداف لتاريخهم الممتد لآلاف السنين، وأكدوا أنهم سيقامون سياسات التغيير الديمغرافي بشتى السبل الممكنة. (مرفق بالصور والفيديو).

شجب أهالي عفرين المهجرين في الشهباء صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم التركية في كردستان، وأكدوا أن مقاومة الشعب الكردي ستتواصل ضد فاشية الدولة التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لمكتب قضايا الإدارة الذاتية في إقليم الفرات المحامي ولات حمي بأن "اعتقال ممثل الإدارة الذاتية في باشور كردستان يعتبر خرقاً للقانون والأعراف الدبلوماسية و السياسية وحقوق الإنسان".(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أعضاء في لجنة القائد العزلة التي تفرضها الدولة التركية بدعم من المجتمع الدولي على القائد عبد الله، وأكدوا أن القوى المتآمرة ضد القائد لم تصل إلى أهدافها بعدما انتشرت أفكار القائد في العالم وبروز مشروع ديمقراطي في روج آفا على أسس فكر الأمة الديمقراطية. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

نددت أسر المضربين عن الطعام والمعتقلين بانتهاك السلطات التركية للقانون الدولي الإنساني فيما يخص المعتقلين السياسيين، مؤكدين على مواصلة مقاومتهم ونضالهم حتى إطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين السياسيين. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الدكتور كاموران برواري أن الدولة التركية تراقب المواقف لتعرف كيف ستكون ردود الأفعال في حال شنت هجمات أوسع في المستقبل، وقال:" يريدون كسر مقاومة ونضال الشعب الكردي ليتمكنوا من احتلال كردستان بسهولة في أقرب وقت".(مرفق بالصور والفيديو).

عدت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو أن سياسات الديمقراطي الكردستاني(PDK) الأخيرة "خيانة للكرد"، وقالت إنهم سيقفون مع الحقيقة "والحقيقية واضحة للعيان".(مرفق بالصور والفيديو).

بين العضو في منظمة الطبيعة في كُردستان سردار قراداغ أن تركيا أحرقت أكثر من مليون و300 آلف دونم من غابات جنوب كدرستان، أي بمعنى أنها أحرقت أكثر من 35% من إجمالي الغابات، مؤكداً أن تركيا قصفت 11 مرة هذه المناطق الجبلية بالأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار حكم خلو إلى أهمية الحماية الذاتية الاجتماعية لمواجهة هجمات الدولة التركية المحتلة على شمال وشرق سوريا وقال "يجب أن تصبح جميع الاحياء ،الأزقة والمنازل إلى مراكز للحماية الذاتية الاجتماعية ".(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA