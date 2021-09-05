مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  5-9-2021

يخرج أهالي مدينة قامشلو في مظاهرة منددة بالهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا ومخمور وشنكال، وذلك في مفرق حلكو، في تمام الساعة الـ10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر أن ناحية زركان وأكثر من 45 قرية تعاني من انقطاع التيار الكهرباء منذ أكثر من شهر، بسبب الاستهداف المتكرر لشبكة الكهرباء من قبل المرتزقة والتي بلغت 60 مرة منذ الاحتلال التركي لسري كانيه وتل أبيض في تشرين الأول عام 2019. .(مرفق بالصور والفيديو).

صعّد الاحتلال التركي ومرتزقته قصفهم للقرى الآهلة بالمدنيين في ريف منبج الشمالي والغربي بشكل شبه يومي، فيما يلقى هذا التصعيد استياء وغضبًا شعبيًّا.

أوضحت عضوة اللجنة الإدارية لـ مؤسسة دراسات المجتمع والقانون TOHAV ، المحامية عائشة بينغول ديمير، أن الدولة التركية هي واحدة من أكثر الدول التي تنتهك قرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وتتلقى أكبر قدر من العقوبة في هذا الموضوع.

العالم

لا تزال أزمة درعا عالقة ما بين الإعلان عن التوصل لهدن واتفاقات جديدة والتشكيك بمتانة هذه الاتفاقات التي تسعى روسيا لفرضها، فيما توافق المشاركون في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، على الحل السياسي في ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها.

كردستان

قال محسن عوض الله، رئيس تحرير الشمس نيوز أول صحيفة مصرية متخصصة في الشؤون الكردية والتركية، إن الوحدة العربية الكردية هي السبيل الوحيد للحفاظ على مستقبل الشعبين العربي والكردي وحماية أرضهم التي يستهدفها أعداء الطرفين وتحديدًا الفرس والأتراك.

السياسة

حذر أمناء أحزاب كردية الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) من التورط في افتعال اقتتال داخلي، وأكدوا أن تداعيات أية ضربة توجه إلى حركة التحرر الكردستانية ستمتد إلى باشور والقوى المتواطئة مع الاحتلال التركي. .(مرفق بالصور والفيديو).

ذكرت الصحفية بيريتان ساريا أن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للحركات الثورية في جميع أجزاء كردستان لم تتغير وقالت "الحزب الديمقراطي الكردستاني يرى أن وجوده مرتبط بالدولة التركية القائمة على التعصب الجنسي والطائفية".

تقرير

ينشط عمل الإسكافي أو مصلّح الأحذية كما يعرف في غزة، مع بدء الموسم الدراسي في القطاع أو في المواسم الأخرى كالأعياد. وتمثل هذه المهنة القديمة مصدر دخل لكثير من الأسر إلى جانب أنها تشكل خلاصًا لغالبية الأسر الفقيرة التي لا تستطيع شراء أحذية جديدة لأطفالها، فتكتفي بتصليحها.

الثقافة والفن

تتهيأ هيئة الثقافة والفن لإقليم عفرين لإطلاق مهرجان هاوار الغنائي في موسمه الثالث يوم غد، بعدما اختارت 21 مشارك ومشاركة على مدار ثلاث أشهر المنصرمة ودربتهم وصقلت موهبتهم. .(مرفق بالصور والفيديو).