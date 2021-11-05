مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  5-11-2021

-تستمر فعالية خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي، وذلك لمطالبة حزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء لذويهم، (مرفق بالصور والفيديو(.

جريمة أخرى تضاف إلى لائحة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بحق أبناء مقاطعة عفرين، فقضاء 3 سنوات وثمانية أشهر في السجن دون سبب، جريمة بحد ذاتها، لكن أن تعلم أنك مختطف وليس معتقل جريمة أخرى، قصة تراجيدية يرويها شابٌ قضى طيلة تلك الفترة تحت التعذيب والتنكيل في سجون الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو(.

شددت الإدارية في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في قامشلو، لورنسا خليل، على ضرورة أن يعتبر كل مواطن نفسه مقاتلاً في ميدان المعركة يدافع عن وطنه، لصدّ جميع أشكال الهجمات العسكرية منها والفكرية. (مرفق بالصور والفيديو(.

يؤكد أهالي حي الشيخ مقصود بحلب أن الدفاع عن الأرض لا يتعلق فقط بالقوات العسكرية، فعلى الشعب أن ينظم نفسه ويكون متأهباً للدفاع عن الأرض ضد أي خطر محدق. (مرفق بالصور والفيديو(.

أوضح عضو لجنة القائد في الطبقة مثنى الكريم أن حملة "حان وقت الحرية" للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان حققت صدى واسعاً على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، مؤكداً استمرارها حتى تحقيق أهدافها. (مرفق بالصور والفيديو(.

سياسة

-أشار الناطق باسم وحدات حماية الشعب YPG، نوري محمود، أن سلطة AKP-MHP مستمرة في هجماتها وتهديداتها ضد المنطقة، مؤكداً جهوزيتهم لأي هجوم محتمل عبر استراتيجياتهم الحربية الجديدة، وقال: "أظهرنا عبر كفاحنا حقيقة التنظيمات مثل داعش والنصرة، وسنظهر حقيقة الرئيس التركي وفاشية AKP-MHP".(مرفق بالصور والفيديو(.

شدد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا, حمدان العبد, على ضرورة تبلور حل الأزمة السورية بعيداً عن العواصم الأوروبية، مجدداً دعوات الإدارة لحكومة دمشق للبدء بحوار بنّاء. (مرفق بالصور والفيديو(.

الثقافة والفن

برعاية هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، تقدم فرقة جيان مسرحية "نحن في انتظاره"، وذلك في حديقة القراءة في مدينة قامشلو، الساعة 16:00( مرفق بالصور والفيديو).

لكل مدينة تاريخها الذي يطرب أسماع المنصتين لصداه القادم عبر الأبيات الشعرية، ومدينة منبج واحدة من المدن التي خُلّدت بأقلام الشعراء عبر التاريخ، وطمرت بسياسة الجهل عبر الأفرع الأمنية، وعصف الفكر المتطرف بها، ومن ثم عادت الروح لها وسطع النور عليها بعد تحريرها. (مرفق بالصور والفيديو(.

كردستان

أوضح أهالي الشهباء أن الدولة التركية المحتلة ترتكب جرائم بحق كريلا الحرية أمام أنظار العالم بأسره، وأن صمت المجتمع الدولي هو موافقة على هذه الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو(.

العالم

يسعى لبنان دائمًا إلى إعادة كسب ود السعودية؛ ولكن قبل خمسة أشهر اضطر وزير الخارجية وقتذاك، شربل وهبة، للاستقالة، بعد أن استُفز في مقابلة تلفزيونية، ووصف السعوديين بالبدو بطريقة تحمل نبرة دونية، واليوم، تأتي تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي لتُلهب العلاقات مجددًا. فهل تتخلى السعودية عن لبنان نهائيًّا، وكيف سيتأثر عمل الحكومة جراء هذا التطور؟.(مرفق بالصور ).

داخل غرفة تضج بالأسلاك والمعدات البسيطة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، ينهمك الفتى محمد الحلاق يومياً في محاولة لتحقيق أحلامه في ابتكار آلات تخدم الفئات المهمشة في مجتمعه كالكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة. (مرفق بالصور ).

الشبيبة

-تصل مسيرة الشبيبة الراجلة إلى مدينة كوباني، لتنتهي في يومها الثاني بعد أن قطعت ما يقارب الـ13 كيلو مترا، وذلك تنديدا بالهجمات والتهديدات التركية على شمال وشرق سوريا عامة وكوباي بشكل خاص (مرفق بالصور والفيديو).

-يعقد تيار شباب الكُرد ـ سوريا، مؤتمره التأسيسي الأول في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 16:00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

باشرت هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل لإقليم عفرين مع اقتراب فصل الشتاء بتوزيع 25 ألف برميل مازوت كدفعة أولى على أهالي الإقليم، فيما أكدت الهيئة على توزيع الكمية ذاتها مطلع العام الجديد (2022). (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA