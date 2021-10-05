مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  5-10-2021

وصف إيزيديو حلب تحركات الديمقراطي الكردستاني، عبر استخدام قوة السلاح في محاولة دخول شنكال، بأنها استفزاز للمجتمع الإيزيدي، قائلين إن هذه التحركات تهدف لإعادة مجزرة عام 2014 الذي كان الديمقراطي الكردستاني سبباً في حدوثها حين تركوا شنكال لداعش. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد الحقوقي مصطفى شيخ مسلم أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان هي إجراء يعبّر عن مدى الحقد والاحتقان التركي تجاه شعب بأكمله، مشخص بشخصية أوجلان، وانتقد لجنة مناهضة التعذيب التي لا تؤدي تقوم دورها حيال ما يتعرض له القائد من تعذيب نفسي في زنزانته. (مرفق بالفيديو والصور).

الدولة التركية التي لها تاريخ طويل من المجازر، تجاوزت كل الحدود في هجماتها الوحشية ضد الشعب الكردي. نفذت الدولة التركية 157 هجوماً كيماوياً ضد الكريلا خلال شهر واحد فقط.

طالب أعضاء وإداريو مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين بمحاسبة المجلس الوطني الكردي على خيانته للكرد. (مرفق بالفيديو والصور).

طالب حمدان العبد المجتمع الدولي بفصل السياسة عن العمل الإنساني، وأشار إلى الحاجة الماسة لفتح معبر تل كوجر مع قدوم فصل الشتاء، ووجود أكثر من مليون نازح ولاجئ في مناطق الإدارة الذاتية. (مرفق بالفيديو والصور).

طالبت أسر الشهداء في مدينة حلب التحدا الوطني الكردستاني بالكشف عن مرتكبي جريمة اغتيال المناضل شكري سرحد وتقديمهم للعدالة. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

لم تخرج محادثات سوتشي الأخيرة، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان التي انتهت دون بيان ختامي بنتائج واضحة. فبيْن الحديث الروسي عن تطبيق تفاهمات إدلب ومناكفة أردوغان لواشنطن عبر الحديث عن السلاح الروسي، تبقى نتائج هذه المحادثات مجهولة.

ملف

تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن المؤامرة الدولية - 2

مر عامان على احتلال تركيا ومرتزقتها لمدينتي سري كانيه وكري سبي، لم تكن تركيا تبحث عن فرصة لاحتلال مساحة جغرافية صغيرة بقدر ما كانت تسعى، ومن ورائها القوى المهيمنة، لضرب الإدارة الذاتية والقطاء على تطلعات الحرية.

ANHA