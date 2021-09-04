مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  4-9-2021

قالت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في قامشلو هيفي سعيد ترتكب الدولة التركية المحتلة جرائم ضد الإنسانية في مناطق الكريلا فهي تستهدفهم بالغازات السامة والكيماوية وأضافت أن الأشخاص الصامتين عن هذه الجرائم هم شركاء لها. (مرفق بالصور والفيديو).

فضّل مهجرو عفرين في مخيم سردم البقاء في مقاطعة الشهباء على العودة إلى المقاطعة المحتلة من قبل تركيا ومرتزقتها، رغم قساوة الظروف التي يعانونها ضمن المخيمات، وحذروا الأهالي من خطورة العودة الآن. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

-يبدأ فعاليات اليوم الثاني لمهرجان مردوثو السنوي الأول، في صالة السلام بمدينة قامشلو، وذلك في تمام الساعة 18:00. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

مع دخول حملة "حان وقت الحرية " المطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان في عامها الثاني، قال الناطق الرسمي باسم لجنة حرية القائد في إقليم الجزيرة، أن الحملة حققت أهدافاً كبيرة ، إنما يتوجب الاستمرار في الحملة بشكل أقوى إلى حين تحقيق هدفها الرئيسي ألا وهو الحرية الجسدية للقائد. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تتجمد أطراف الدولة اللبنانية وتنعدم الحياة فيها، مع نفاذ الانهيار الاقتصادي إلى أعمدة البناء المؤسساتي، في حالة سجلت الأخطر في تاريخ البلاد. (مرفق بالصور).

المرأة

قالت المتحدثة باسم مؤتمر ستار في مقاطعة عفرين، شيرين حسين، "أن العودة إلى عفرين ستكون بمستوى القوة والتنظيم لشعبنا، وستستمر نضال المرأة العفرينية ضد ذهنية الإجرام لمرتزقة تركيا، وذلك عبر الانتقام والنضال والتنظيم الذاتي".(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

استطاع أهالي ناحية تربه سبيه من خلال العمل التشاركي الإجتماعي وبالتعاون مع مؤسسات الإدارة الذاتية تعزيز الحياة الكومينالية وتطويرها وذلك عبر تقديم الخدمات لقراهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA