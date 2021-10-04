مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  4-10-2021

-يصدر اتحاد المرأة الشابة في منبج بياناً استنكاراً بالمؤامرة على القائد عبد الله اوجلان، وذلك الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس قسم التشغيل في مكتب الزراعة والري في الرقة، أن كمية المياه الواردة من الأراضي التركية قليلة جداً، مما دفعهم لوضع خطة للمحافظة على المخزون الموجود من مياه السدود، وحذّر من كارثة إنسانية إذا استمرت تركيا بهذا العمل. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-تعرض القائد عبد الله اوجلان في 9 تشرين الأول عام 1998 لمؤامرة دولية شاركت فيها قوى الهيمنة في الحداثة الرأسمالية وأذيالها من الدول القومية في المنطقة التي تطبق سياسات القوى العظمى في المنطقة. هذه المؤامرة بدأت بإخراج القائد عبد الله أوجلان من سوريا حتى تم اعتقاله في 15 شباط عام 1999.

كردستان

-قال رئيس حزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي إنهم يقامون في سبيل عدم دخول قوات تابعة للديمقراطي الكردستاني لشنكال، وأضاف" PDKيتلقى التعليمات من الدولة التركية ويحاول تنفيذ ما لم يستطع داعش اتمامه وعلى الشعب الكردي الوقوف أمامه".(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الناطقة الرسمية لمؤتمر ستار، رمزية محمد، أن الاحتلال التركي كان يهدف من تكثيف هجماته إلى القضاء على حركة حرية كردستان لكنه فشل من جديد، بعد الهزيمة النكراء التي مُني بها في زاب ومتينا وغاري، قائلة: "استخدامه للأسلحة الكيماوية دليل على فشله الذريع في تحقيق أهدافه".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

قال المحلل السياسي الفلسطيني، زيد الأيوبي، إن سياسة تكميم الأفواه التي اتبعها أردوغان في الداخل ومعاداته للعرب وتدخّله في شؤونهم في ليبيا وتونس وغزة وسوريا، ودعم المرتزقة والإرهابيين قضت على شعبيته، معتبرًا أن هذا التراجع درس مهم لكل من يعادي شعوب المنطقة ويتاجر بالدين. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

أغلقت عينيها لتبقى عيون أهل المدينة باصرة، وتقديساً لها أطلقوا مهرجاناً مسرحياً باسمها في ذكرى استشهادها السابعة، وبهذا أصبحت مثالاً للمرأة الحرة وتركت بصمة في ذاكرة الصغير والكبير في مناطق شمال وشرق سوريا، كيف لا وهي من افتدت الآلاف بروحها ليحيوا بسلام. (مرفق بالصور والفيديو).

يُشبه صوتها الناي في رقته وشجنه وحزنه، تتغنى بموطنها عفرين، تشرد العقول وتصطحب المستمعين في رحلة إلى جبل الكرد ووديانه. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

-اجتاحت الموجة الرابعة من فيروس كورونا (كوفيد- 19) إقليم الفرات في شمال وشرق سوريا، وسط مناشدات من قبل الإدارة الذاتية للتقيد بالحظر المفروض نظراً لازدياد عدد المصابين. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA