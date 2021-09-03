مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  3-9-2021

-يبدأ فعاليات اليوم الأول لمهرجان مردوثو السنوي الأول، في صالة السلام بمدينة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ18:00. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد عضو العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطي خليل عبدو أن تركيا تحاول إفراغ المنطقة من شبابها، لتنفيذ مخططاتها الاحتلالية، وأضاف أنهم في مجلس سوريا الديمقراطية لا يثقون بالقوى الخارجية ويعولون على الحماية الذاتية وتكاتف جميع مكونات الشعب والأحزاب والتكتلات السياسية والعسكرية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجرو عفرين في مقاطعة الشهباء أنهم سيواصلون المقاومة حتى تحرير عفرين بالرغم من جميع محاولات إفشال مقاومتهم من القصف التركي والحصار الحكومي وتقليص منظمة اليونيسيف كميات المياه الصالحة للشرب عن المهجرين. (مرفق بالصور والفيديو).

عبر إداريون في قوات الحماية الجوهرية عن استعدادهم لتدريب أفراد المجتمع على الحماية الذاتية في مختلف المجالات، وناشدوا الأهالي بانخراط أوسع ضمن صفوف القوات لأن الحماية واجب على كل فرد. (مرفق بالصور والفيديو).

يواجه القطاع الزراعي في مقاطعة الشهباء صعوبات كثيرة مع بدء موسم الزراعة الشتوية، جراء الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق، وذلك لعدم توفر مادة المازوت ومستلزمات الزراعة، مما يؤثر بشكل سلبي على المساحات الزراعية في المقاطعة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجهاء عشائر في مقاطعة كوباني على أن التمسك بالأرض والدفاع عنها يعني الشرف وأن المقاومة حياة، ودعوا شبان المنطقة إلى البقاء في ديارهم والدفاع عنها. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-تتواصل التهديدات والمخاطر ضد ثورة روج آفا ومكتسباتها التي تحققت بالمزيد من التضحيات. هجمات دولة الاحتلال التركية، مساعي الغدر والخيانة التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي، موقف الولايات المتحدة المضلل والمخيب للآمال، نهج روسيا في إعاقة الحل، موقف النظام السوري الذي يسعى إلى فرض سلطة مركزية، موقف المجتمع الدولي الذي يجسد موقف القردة الثلاث، كل هذه العوامل تدفع روج آفا لتقرير مصيرها بنفسها.

سياسة

يترقب أهالي درعا نجاح الاتفاق الجديد في درعا البلد، فيما يرى الصحفي والمحلل السياسي السوري مالك الحافظ أن الاتفاق هو نسخة من الخريطة الروسية، ويمكن استمرار نجاحه إذا بقيت روسيا ضامنًا حقيقيًّا له، وبقيت على تنسيق مع الأطراف العربية وفي مقدمتها الأردن. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تستمر التحليلات حول نتائج قمة بغداد التي عقدت قبل أيام في العاصمة العراقية، والتي شاركت فيها دول عربية وأجنبية بينها خلافات وتناقضات كبيرة، فماذا أنتجت هذه القمة؟.(مرفق بالصور).

كشف مصدر مطلع في الفصائل الفلسطينية، لوكالتنا، أن الفصائل ترى أن تخفيف إسرائيل القيود المفروضة على المعابر والبحر وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها، إبان الحرب الأخيرة، هو مجرد "إلهاء، لاحتواء تنامي المسيرات الحدودية"، مؤكدًا أن الفعاليات الشعبية ونشاطات الإرباك الليلي على حدود غزة، ستستمر. (مرفق بالصور).

الشبيبة

أكد عدد من إداريّي حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات على مواصلة النضال والاعتماد على الذات ضد الفاشية التركية، ومساندة حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية لرفع العزلة عن القائد عبدالله أوجلان وتحريره جسدياً. (مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

كان العازف معاذ أحمد يقطع مسافات كبيرة من قريته إلى القرى المجاورة والاستماع إلى صوت الناي الذي يعزف عليه رعاة الأغنام، ومحاولة تعلم العزف، إلى أن نجح وأصبح عازفاً محترفاً. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA