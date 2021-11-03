مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  3-11-2021

-يشيع اهالي مقاطعة الحسكة جثمان ٣ شهداء من قوات سوريا الديمقراطية خلال مراسم الى مثواهم الاخير في مزار الشهداء في المدينة، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

حذر أهالي ناحية كركي لكي من أن نهج الخيانة الذي يسير فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني يشكل خطراً على القضية الكردية، مؤكدين أن (PDK )يفتح المجال لتركيا لاحتلال أراضي كردستان. (مرفق بالصور والفيديو).

أعرب أهالي الدرباسية وشبيبة كوباني عن رفضهم القاطع لهجمات وتهديدات الاحتلال التركي، مؤكدين أنهم اتخذوا المقاومة مبدأً في وجه الاحتلال التركي، ولن يسمحوا له باحتلال الأراضي السورية. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الصحفي سركيس قصارجيان إن رد السفارة التركية على إجراء لقاء مع السيد جميل بايك، بعيد عن منطق العمل الدبلوماسي، وأشار إلى أنها تفكر بأن جميع الإعلام هو كما حال الإعلام التركي الذي أصبح مملوكًا لرجالات نافذين ومقربين من أردوغان. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

سيطر داعش قبل 7 سنوات على جزء كبير من العراق وسوريا وأعلن خلافته في الرقة. في 15 أيلول 2014 شن داعش هجوماً من 3 جهات على كوباني. وقبل تلك الفترة كان داعش قد سيطر على محافظة الأنبار العراقية واحتل الموصل وتوجّه إلى هولير. قضى داعش في البداية على المجموعات المرتزقة الأخرى في سوريا وأسر عناصر من قوات النظام، وفرض سيطرته تقريباً على دمشق.

سياسة

أوضح الحقوقي والباحث المصري محمد مختار أن المجتمع الدولي يرضخ للضغوطات التركية لذلك يلتزم الصمت حيال الهجمات الكيمياوية التي يشنها ضد سوريا والعراق، وقال: "على المجتَمَعَين المدنيين الكردي والعربي الاتحاد والضغط على الجامعة العربية لتحريك الملف التركي أمام العالم أجمع".(مرفق بالصور والفيديو).

لفت سكرتير حزب الديمقراطي الكردستاني ـ سوريا عبد الكريم سكّو إلى الوضع المتدهور في تركيا وتراجع قوة حزب العدالة والتنمية، وشكّك في قدرة تركيا على إطلاق هجوم ضد شمال وشرق سوريا في ضوء المعطيات الحالية على الصعيدين الداخلي والدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

جدد نائب الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوزيف لحدو رغبة الإدارة في إقامة حوار بناء مع حكومة دمشق بغية الوصول إلى حل للأزمة السورية التي قاربت على إتمام عامها الحادي عشر. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA