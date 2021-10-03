مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  3-10-2021

طالب شبيبة مقاطعة كوباني بالكشف الفوري عن قتلة الشهيد شكري سرحد، الذي اغتيل في مدينة السليمانية في باشور كردستان وتقديمهم للعدالة، واعتبروا الاغتيال جريمة بحق الإنسانية والقضية الكردية؛ كون الشهيد ضحّى بأكثر من 40 عاماً من عمره في سبيل القضية الكردية. مرفق بالفيديو والصور).

أدانت أسر الشهداء في إقليم الفرات الأعمال التخريبية التي يقوم بها أعضاء المجلس الوطني الكردي في مناطق روج آفا، واعتبروها تنفيذاً لمخططات دولة الاحتلال التركي وقالوا بأن المجلس "هو النار التي تحرق جسد الكرد في روج آفا"، وتساءلوا لماذا لا يتظاهر أعضاءه في عفرين والمناطق المحتلة الأخرى؟ مرفق بالفيديو والصور).

أشارت الإدارية في أكاديمية المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، آفاشين مستو، إلى ضرورة تنظيم الشعب لنفسه وفق أسس حرب الشعب الثورية، للمساهمة في حماية وضمان أمن وسلامة المنطقة من الاحتلال والهجمات التي تتعرض لها. وناشدت الجميع الانضمام إلى الدورات التدريبية لزيادة الوعي الثقافي والفكري. مرفق بالفيديو والصور).

قال المحامي محمود نبي، من المهجّرين من مدينة جرابلس، إن "ظاهرة بيع المرتزقة لمنازل المدنيين في المناطق المحتلة بعد تهجيرهم قسراً من منازلهم، انتشرت وكأنها ملكهم الخاص"، منتقدا صمت المنظمات الدولية تجاه ما يحدث في الشمال السوري من بيع لممتلكات المدنيين والتهجير القسري. مرفق بالفيديو والصور).

السياسة

طالب طلال محمد، القوى والأحزاب السياسية الكردية في روج آفا بتحرك عاجل للتصدي لهجمات الإبادة التي تقودها الدولة التركية ضد الكرد، وأكد أن المجتمع الدولي شريك في جريمة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكرد من قبل الدولة التركية. مرفق بالفيديو والصور).

أكد معدّ الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، طوني روبلون، أن الاحتلال التركي يسعى عبر حرب المياه واستخدام الفرات كسلاح سياسي ضد شمال وشرق سوريا، إلى إنهاء الثقافات المتعايشة بعد خلق التوتر وإعاقة تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة.

حذّر البروفيسور روبين سافراسديان، مدير معهد الاستشراق بأكاديمية العلوم في أرمينيا، من الخطر الذي يشكله أردوغان على دول الجوار، وقال إن أردوغان يسعى لبناء "تركيا أردوغان" عبر انتخابات 2023، ولذلك سيزيد ضغوطه الدكتاتورية في الداخل ويصبح أكثر خطراً على الجوار.

حوار

أشار عضو الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الكردستاني زبير أيدار إلى أن الكريلا هي أكبر قوة احتضنت حملة " حان وقت الحرية" وقال"هزيمة تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية سيمنح متنفساً لجميع شعوب الشرق الأوسط ".

العالم

عكست أجواء محادثات سوتشي وطريقة تنظيمها، درجة صعوبة المفاوضات بين بوتين وأردوغان، إذ انتهت المحادثات دون أن يعقدا في ختامه مؤتمراً صحافياً مشتركاً أو بياناً ختاميّاً، فيما يسعى أردوغان إلى تحقيق مكاسب اقتصادية في أفغانستان بحجة وجود أتراك في المنطقة.

تقرير

في نسبة غير مسبوقة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، أن 78 في المئة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، يريدون من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاستقالة، فما الذي هوى بشعبية الرئيس عباس؟ ولماذا صعدت شعبية خصومه، وأبرزهم حركة حماس؟

المجتمع والحياة

أوضح مدير مشفى الشعب في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا قوية وخطيرة، وقد تؤدي إلى الإصابة بمرض السحايا، داعياً الأهالي إلى حماية أنفسهم من الوباء والتقيد بالإجراءات الوقائية. (مرفق بالفيديو والصور).

دمرها العثمانيون في باكور كردستان، وأقاموا المجازر بحق السريان والأرمن، أحرقوا قراهم، ومن تمكن منهم النجاة توجه إلى روج آفا واستقر فيها، وتمكنوا من بناء كنيستهم من جديد، ليكون تاريخها شاهداً على دموية العثمانيين وجرائم تركيا الحالية. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA