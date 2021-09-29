مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  29-9-2021

وثّقت وكالتنا الهجمات التركية التي استهدفت ريف مقاطعة كري سبي الغربي وقرى ناحية عين عيسى، خلال الشهر الحالي، وحصيلة المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين خلالها، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بممتلكاتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

حذّر الرئيس المشترك لمكتب الطاقة في شمال وشرق سوريا، ولات درويش، من خروج سد الفرات عن الخدمة بالكامل في غضون شهر إذا استمرت تركيا بحبس مياه نهر الفرات. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

أوضح أحمد ترك أن القضية الكردية لا تفنى عندما يقولون لا توجد قضية كردية، فهناك فاعلون خارج حزب الشعوب الديمقراطي لحل القضية الكردية، وقال "بالطبع القائد وحزب العمال الكردستاني هم أيضًا محاورون".(مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت الرئيسة المشتركة لمؤسسات المجتمع المدني بحلب سعاد حسن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الدولة التركية واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا، واعتبرت الصمت اشتراكاً بالجريمة. (مرفق بالصور والفيديو).

يرى أهالي ناحية خانصور في قضاء شنكال، أن فوز مرشح PADÊ، يعتبر أكبر رد على اتفاقية 9 تشرين الأول 2020، وقالوا إن شنكال بحاجة لمن يعمرها وعلينا أن نقف مع من يسعى لذلك ويضمن حقوق أهلها. (مرفق بالصور والفيديو).

رصد

استنكرت 100 منظمة دولية ومحلية إنسانية وحقوقية معنية بالبيئة سياسات الاحتلال التركي التي حولت المياه لسلاح سياسي ضد المدنيين في شمال وشرق سوريا، وعموم سوريا والعراق، وأكدت على رفع دعوى قضائية ضدها لخرقها للقانون الدولي العام، والأعراف الدولية، وفي مقدمتها جنيف 1949. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

مع اقتراب موعد الانتخابات التركية وفي ظل التراجع الكبير لشعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الداخل والخارج بدأ نواب حزب العدالة والتنمية بإطلاق تصريحات داعمة له حتى وصلت بعض تصريحاتهم إلى وصف أحد نواب الحزب الحاكم بأن التصويت لأردوغان في انتخابات ٢٠٢٣ سيكون أكثر أهمية من الصلاة والصوم والحج.

المجتمع والحياة

ناشدت مديرية البيئة في إقليم الفرات الأهالي للحفاظ على الثروة النباتية وحمايتها للحفاظ على الأمان البيئي. وطلبت منهم عدم قطع الأشجار التي يقومون بزراعتها، لأنها في النهاية ملكهم والرئة التي يتنفسون من خلالها. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مدير مشفى الشهيدة ليكرين، أن الموجة الرابعة من الفيروس هي خطرة جداً وتصيب جميع الفئات العمرية، كما أنها قاتلة عكس الموجة الأولى، داعياً إلى الالتزام بالوقاية لتجنّب الإصابة. (مرفق بالصور والفيديو).

شدد أهالي الريف الشرقي لدير الزور على ضرورة اتباع التوجيهات الطبية للوقاية من فيروس كورونا معتبرين الوقاية أفضل سبيل للحد من انتشار الفيروس التاجي. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA