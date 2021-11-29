مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  29-11-2021

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بتوافد الأهالي إليها لمطالبة حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين شهداء الكريلا لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي مؤتمره السابع، وذلك في صالة الحرية بالناحية، الساعة 14:00. (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر حزب الاتحاد الديمقراطي الشهيدة شيلان كوباني ورفاقها في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، الساع 11:00، وفي نفس السياق يستذكر أهالي مدينة كوباني ذكرى استشهاد الشهيدة شيلان كوباني ورفاقها خلال اجتماع يعقد في مركز باقي خدو للثقافة والفن، الساعة 11:00، كما سيتم تنظيم اجتماع لاستذكار الشهيدة شيلان ورفاقها في ناحيتي درباسية والهول بمقاطعة الحسكة الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكدت عشائر عربية وكردية في إقليم الجزيرة أن مشروع الإدارة الذاتية يحمل كافة المقومات والأفكار التي تجعلها قادرة على أن تكون حلاً للأزمات التي تمر بها سوريا والشرق الأوسط، ووصفوها بأنها حالة إيجابية ونادرة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الحقوقي، مصطفى شيخ مسلم، على ضرورة تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة وضع المختطفين الضائعين بين السجون التركية والمعتقلات في المناطق المحتلة، لافتاً إلى أن كل ما يحصل في المناطق المحتلة يتعارض مع بنود اتفاقية جنيف الرابعة. (مرفق بالصور والفيديو).

عاد إلى وطنه بعد 44 عاماً من رحلة الهجرة ليعمر بيت أسلافه بعد أن وجد المجتمع الإيزيدي شخصيته وحقوقه على أرضه التاريخية في قريته دريجيك، ويقول" حققت حلمي بفضل التضحيات الكبيرة التي قدمت في هذه الأرض"(مرفق بالصور والفيديو).

حوار

قال شورش ريشي إن بقاء حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب"، على الرغم من اتضاح حقيقة حادثة مقتل أولوف بالما، هو إجحاف كبير، وقال إن التعويض يجب أن يكون تصحيح القائمة وإزالة هذه الوصمة عن الشعب الكردي. (مرفق بالصور).

المرأة

ينظم مؤتمر ستار في كلا من مخيم واشوكاني وبلدة تل طويل بريف الحسكة، محاضرة عن مناهضة العنف ضد المرأة، الساعة 12:00. (مرفق بالصور والفيديو).

لشيلان قصة كفاح ونضال منقطعة النظير، ففي عمر التسع سنوات بدأت بالنضال من أجل حرية الكرد والمرأة، وحاربت الذهنية السلطوية، وسعت إلى نشر فكر حرية كردستان بين الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

بعد ست جولات من المفاوضات النووية التي لم تحرز تقدماً حتى الآن، تبدأ اليوم الجولة السابعة من المفاوضات بين القوى الدولية وإيران في فيينا، مع وصول حكومة إيرانية متشددة إلى دفة الحكم، فما هو مصير المفاوضات وهل يمكن أن تحقق النجاح؟(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

يعرض مركز شوبدارين روجيه للثقافة، فلما وثائقي باسم "واشوكاني _ waş û kanî "، للمهجرين من منطقة سري كانيه، القاطنين في مخيم "واشو كاني"، الساعة 17:00(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

وزعت إدارة المحروقات في مدينة قامشلو 10 مليون لتر من مادة المازوت على الأهالي، وأوضحت أن التوزيع مستمر، فيما دعت الأهالي لتقديم شكاويهم في حال حصول أي تلاعب بالكمية المقدمة لهم. (مرفق بالصور والفيديو).

ينتظر طفل في الحسكة شمال وشرق سوريا دخل عامه الأول مستقبلاً مجهولاً، قد يودي بحياته في أي لحظة، بسبب غياب الإمكانات الطبية المتطورة، وتخاذل المنظمات العاملة في البلاد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA