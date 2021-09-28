مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  28-9-2021

-تستمر اليوم أعمال اليوم الثاني والأخير لفعاليات المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا، المنعقد في مدينة الحسكة الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

-طالبت أسرة الشهيدة زنارين ولات، التي استشهدت في هجوم بالأسلحة الكيماوية من قبل جيش الاحتلال التركي، بفتح تحقيق ومحاسبة الاحتلال التركي على أفعاله بشأن استخدامه للأسلحة المحرمة دولياً في باشور (جنوب كردستان). (مرفق بالصور والفيديو).

-منذ أن بدأت تركيا باستخدام سلاح المياه ضد شعب شمال وشرق سوريا؛ تتصدّر الواجهة أرقام كارثية غير مسبوقة نتيجة خفض منسوب مياه الفرات، وتؤكد أن شعب المنطقة يواجه كارثة إنسانية حقيقية من جوانب حياتية مختلفة، في ظل صمتٍ دولي. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

-في الفترة الأخيرة، شنت تشكيلة المرتزقة التي تسمى المجلس الوطني الكردي هجوماً ضد شباب روج آفا والإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي.

ملف

في الوقت الذي تزداد فيه مشاعر العداء للاجئين السوريين في تركيا وتصاعد حدة العنف ضدهم، قال الباحث السوري أحمد الدرزي، إن اللاجئين السوريين تحوّلوا إلى ورقة في مسألة الصراع الإقليمي، ويتم استثمارهم من قبل كل طرف حسب مكاسبه السياسية، متوقعاً أن تتنامى مشاعر العنصرية تجاههم، وقال: "القادم قد يكون أسوأ".

تتجه الأنظار مجددًا إلى سوتشي الروسية. حيث سيلتقي خلال الأيام القادمة رئيسا روسيا فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في ظل تصعيد روسي ميداني وكلامي حول إدلب السورية قابله تناقض تركي واضح بشأن العلاقة مع موسكو. فهل من نتائج مفاجئة لهذا الاجتماع؟

المرأة

تتحضّر الإذاعة النسائية "ستار FM"، لتوسيع نطاق بثّها ليشمل مناطق ونواحي إقليم الجزيرة، ببرامج ونشرات متنوعة وهادفة تخصّ المرأة. (مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

بطرق ووسائل متعددة، تحارب دولة الاحتلال التركي أبناء مناطق شمال وشرق سوريا سواء بحرب الوكالة أو التدخل المباشر واحتلال الأراضي السورية أو عبر اتباع أساليب الحرب الخاصة التي باتت استراتيجية جديدة – قديمة لتركيا لتحقيق مصالحها في المنطقة وتفكيك المجتمع فيها باستهداف الشباب. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA