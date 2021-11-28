مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  28-11-2021

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بتوافد الأهالي إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

يعرض مركز شوبدارين روجيه للثقافة الفلم الوثائقي " waş û kanî " في مخيم سري كانيه الساعة 16.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم أكاديمية المجتمع الديمقراطي في اقليم الفرات منتدى حواري عن حرب الشعب الثوري وذلك في صالة روني وار بمدينة كوباني الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

أكد المحامي، محمد أمين النعيمي، أن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم جريمة وخيانة بحق الشعب الكردي، مؤكداً أن الفاشية التركية لا تسمح له بتسليم الجثامين؛ لإشعال الفتنة بين الكرد. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

أرجع الباحث السياسي والصحفي، كاوا نادر، انفجار الوضع في جنوب كردستان إلى الفساد المتفشي في سلطات الإقليم، وقال أن اقتصاد جنوب كردستان "وقع في ايدي مافيا وهم يتحكمون بصادرات وواردات المنطقة والشعب في باشور يتضور جوعاً"، وشدد على ضرورة تغيير النظام في باشور.

أكد الصحفي والكاتب الأردني، رداد قلاب، أن حقيقة تركيا ظهرت للعالم أجمع، والوقت مناسب لقيام تحالف كردي- عربي؛ لوقف العدوان التركي على الكرد ودول الجوار. وأوضح أن الكرد (في شخص حزب العمال الكردستاني) يعيشون حالة تحرر وطني، وهناك فرق بينها وبين الإرهاب.

كردستان

عبرت مجموعة تضم نحو 100إلى 150 عنصراً من مرتزقة روج، الذين وصفهم الشعب الكردي بالخونة بعد أن شاركوا في كمين أدى إلى استشهاد مقاتلين من الكريلا، عبروا إلى مقر القيادة 172 للواء المدرعات التابع للجيش التركي في ناحية جزير التابعة لشرنخ .

العالم

قالت تقارير إن المناطق السورية التي تحتلها تركيا تشهد غلياناً شعبياً؛ بسبب تدهور الحالة المعيشية، وذلك على وقع انهيار الليرة التركية ورفع سعر المحروقات، في حين يعيش أردوغان أياماً صعبة، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعيشها تركيا مع استمرار تهاوي الليرة إلى أدنى مستوياتها.

ترك صفوف الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) عندما سمع عن مبادئ وتضحيات حزب العمال الكردستاني (PKK) وأهدافه، وتأثر باستشهاد المناضل حقي قرار. يقول: أخبرنا القائد "إن على الشعب أن يكوّن مجتمعاً ثورياً ويبني شخصياته الوطنية ويغيّر الذهنية القائمة".(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أمام قلة فرص العمل وتزايد نسب البطالة والفقر في قطاع غزة، وجدت الشابة ولاء موسى، مشروعًا صغيرًا لإعالة نفسها وأسرتها، عبر تعليم الأطفال حياكة الدمى ورواية القصص. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA