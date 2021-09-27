مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  27-9-2021

-ينطلق المنتدى الدولي للمياه في شمال شرق سوريا في مدينة الحسكة برعاية هيئة الادارة المحلية والبلديات وجامعة روجافا ومركز الفرات للدراسات الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر وحدة مياه الطبقة بكل طاقاتها وإمكاناتها على إيصال مياه الشرب للأهالي في الطبقة والأرياف المحيطة بها، في حين تستمر المشكلة بحي عايد، ووحدة المياه توضح الأسباب. (مرفق بالصور والفيديو).

حيا مهجرو مقاطعة عفرين دعوة منظومة المجتمع الكردستاني في الذكرى السنوية لحملة "حان وقت الحرية" وذكروا أنهم واصلوا تأدية عملهم ونشاطاتهم من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان خلال العام الماضي وقالوا: "مفتاح الحل الشعبي مرتبط بحرية القائد عبدالله أوجلان".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجهاء من قبيلة الجبور، أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، سفينة نجاة السوريين مما تشهده البلاد. مشيرين إلى أن مناطق الإدارة الذاتية ورغم الاحتلال والحصار، تشهد الأمن والاستقرار بالمقارنة مع المناطق السورية الأخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر عددٌ من أهالي قضاء شنكال، عن دعمهم لحزب الحرية والديمقراطية الإيزيدي، في الانتخابات النيابية العراقية، فيما أكدوا أن برنامج الحزب الانتخابي هو لخدمة المجتمع الإيزيدي في العراق، وضمان لعدم تكرار سيناريو المجازر بحقهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أهالي مقاطعة قامشلو أن الدولة التركية المحتلة تهدف إلى إخلاء المنطقة من السكان، من خلال استهداف المدنيين. وأشاروا إلى أنهم لن يسمحوا بهذا الأمر.، وأشاروا أن الهجمات التركية على المنطقة تتم بدعم دولي. (مرفق بالصور والفيديو).

أدانت أمّهات الشهداء في مدينة منبج، القصف الذي تتعرض له قرى منبج الشمالية والغربية، من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وأكّدن على المقاومة حتى الرمق الأخير. (مرفق بالصور والفيديو).

حذّر الإداري في لجنة الصحة بمدينة منبج، محمد الأحمد، من خطورة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، من حيث انتشارها وأعراضها، وحثّ المواطنين على الإسراع في لتلقي اللقاح المتوفر في مراكز الصحة في مناطق شمال وشرق سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

مع استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) في عمالته للدولة التركية والهجوم على قوات الدفاع الشعبي، تتواصل المطالب الشعبية في روج آفا بضرورة أن يقطع الحزب صلاته بالدولة التركية المحتلة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA