مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  27-11-2021

-تقام اليوم احتفالات وفعاليات مختلفة في عموم مدن ونواحي شمال وشرق سوريا بمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني. (مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا بتوافد الأهالي إليها للمطالبة من حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء لذويهم. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت آنيك صموليان "مقاومة الشعب الكردي تهمنا جميعاً، نحن مدينون لهم، ويجب إزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن ’قائمة الإرهاب‘ ليعيش الشعب الكردي بسلام".(مرفق بالصور والفيديو).

أشار عددٌ من أهالي منطقة صرين جنوب مقاطعة كوباني إلى أن تركيا ترتكب الجرائم والانتهاكات في باشور وسط صمت دولي، مطالبين بالكشف عن الحقائق من قبل الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان لمحاسبة تركيا على جرائمها. (مرفق بالصور والفيديو).

ممارسات ومشاريع الاحتلال التركي التوسعية في الأراضي السورية، تفضح نواياه في الاستمرار بمشروعه التوسعي لتكريس الاحتلال وتتريك المنطقة لإحياء العثمانية البائدة، في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

اعتبر شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة إدراج اسم حزب العمال الكردستاني ضمن "لائحة الإرهاب" قراراً منافياً للواقع، مؤكدين أن الحزب الوحيد الذي يجب وضعه ضمن القائمة هو حزب العدالة والتنمية، وطالبوا جميع الدول المنادية بالديمقراطية بالتحرك سريعاً لإزالة اسم حزب العمال من هذه القائمة المجحفة بحقه. (مرفق بالصور والفيديو).

تقول الأم شاهة أحمد إنها عندما رأت المرأة الكردية تنادي بالحرية وتقاتل من أجلها أدركت أن حزب العمال الكردستاني هو طريق الحرية والشرف والكرامة. (مرفق بالصور والفيديو).

العالم

بسبب أزمة الوقود في لبنان وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، لجأ لبنانيون إلى الدرّاجات الناريّة، التي تحوّلت إلى "تاكسي"، و"التوك التوك"، وهو ما سلطت وكالتنا الضوء عليه سابقاً، لكن الجديد هذه المرة، مبادرة في عدة مناطق بعنوان "خدني معك"، أو "وصلني معك" عبر مجموعات الواتس أب، تقوم على مشاركة أكثر من شخص بسيارة واحدة، تفادياً لتكلفة البنزين والمواصلات. (مرفق بالصور).

يحتدم الصراع في إثيوبيا البلد الإفريقي المتعدد الأعراق، بين حكومة أديس أبابا وجبهة تحرير تيغراي، مع تقدم الأخيرة نحو العاصمة، وسط تحذيرات دولية وإقليمية من غرق البلاد في حرب أهلية ودموية، وسط ترجيحات المتابعين بأن "البلاد ستكون بدون آبي أحمد في غضون أشهر قليلة" وستخلق فوضى في القرن الإفريقي. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يرى عمال النظافة في بلدية قامشلو أن تعاون الأهالي معهم سيعالج ظاهرة انتشار النفايات ضمن أحياء المدينة، فيما تؤكد نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة على ضرورة أن يرى كل فرد ضمن المجتمع نظافة مدينته كواجب رئيس يقع على عاتقه. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA