مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  26- 9-2021

دعا رجال الدين في إقليم الفرات الأهالي إلى عدم تصديق الإشاعات التي يروجها الأعداء، وطالبوا شبان المنطقة بالصمود والتمسك بالحقوق المشروعة، مؤكدين أن أعداء الكرد لا ضمير لهم، لذا يجب التكاتف والمقاومة في وجههم. (مرفق بالفيديو والصور).

طالب الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، كيلو علي، من حكومة باشور كردستان، بالكشف الفوري عن هوية المجرم الذي اغتال الشهيد شكري سرحد في مدينة السليمانية بباشور كردستان، وقال بأن "من اغتاله أراد أن يغتال تاريخاً من النضال لقامة وطنية كردية".(مرفق بالفيديو والصور).

العالم

شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا عسكريًّا في إدلب، وذلك قبل اللقاءات التي سيعقدها ثلاثي أستانا (روسيا – تركيا – إيران)، فيما ارتفع منسوب القلق بين أوساط شعبية وقوى سياسية ومرشحين مستقلين عراقيين من خطورة زجّ السلاح في العملية الانتخابية، في حين أطلق قرار سحب الثقة من حكومة الدبيبة العنان لحالة من الجدل في ليبيا.

سياسية

قال الدبلوماسي رمضان البحباح السفير الليبي السابق في الهند، إن حكومة الوحدة لا تمثل الليبيين، ولذلك ليس لسحب الثقة من حكومة الدبيبة أي قيمة عملياً لأنها ما تزال مستمرة بعملها، وأكد أن ما يجري في البلاد هو صراع بين القوى الخارجية، ولذلك لن تجرى الانتخابات إلا بعد توصل القوى الخارجية لاتفاق.

عدّت الرئيسة المشتركة لحزب سورايا الديمقراطي الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا، ومنها القرى الآشورية، بمثابة سيفو جديد، مؤكدة أنها ترمي إلى تصفية وجود الشعب الآشوري وإبادة مكونات المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

المجتمع والحياة

تستمر وحدة مياه الطبقة بكل طاقاتها وإمكاناتها على إيصال مياه الشرب للأهالي في الطبقة والأرياف المحيطة بها، في حين تستمر المشكلة بحي عايد، ووحدة المياه توضح الأسباب. (مرفق بالفيديو والصور).

تلبية لحاجة سكان المنطقة من مياه الشرب في ناحية صرين وقراها، بادرت وحدة مياه صرين بدعم من الإدارة العامة لمياه الشرب إلى تنفيذ مشروع وضع مضخات مياه في نهر الفرات، وتنجح بتغطية احتياجات الأهالي وزيادة ساعات توزيع المياه على القرى. (مرفق بالفيديو والصور).

قالت ريحان تمو إن النظام الرأسمالي يعمل على ترويج ثقافة الاستهلاك ونهب الطبيعة، وأضافت "في مواجهة هذا الوضع، يجب أن نطبق أفكار القائد آبو فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية البيئية في كل مجال".(مرفق بالفيديو والصور).

ANHA