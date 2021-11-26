مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  26-11-2021

ـ يعقد مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة كونفراسه السابع، وذلك في صالة سلكو بحي خشمان الساعة 9:30.(مرفق بالصور والفيديو).

-يشيع اهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد سعيد علي الذي استشهد خلال تاديته لواجباته العسكرية وذلك في مزار الشهيد دلشير الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

-تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا المطالبة من حزب الديمقراطية الكردستاني تسليم جثامين الشهداء لذويهم. .(مرفق بالصور والفيديو).

على بعد أقل من 1000 متر من منزله يتقاسم العم محمد خليل في العقد الخامس من عمره، أوجاعه وآلامه مع أصدقائه وأحبائه، متذكراً تفاصيل قريته ومنزله اللذان استولى عليهما جيش الاحتلال التركي ومرتزقته إبان احتلال مقاطعة عفرين المحتلة. .(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

أشاد سياسيون كرد بالمقاومة التاريخية لقوات الدفاع الشعبي في وجه الاحتلال التي والتي أجبرت الأخير على الانسحاب من بعض المناطق التي احتلتها، ولكن السياسيين حذوا من التراخي، وشددوا على ضرورة استمرار الدعم الشعبي لمقاومة الكريلا مع استمرار الهجمات التركية. .(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

قال نورمان بيج "إدراج حزب العمال الكردستاني على "قائمة الإرهاب" هو قرار سياسي يتماشى بالكامل مع مصالح تركيا الحليفة للناتو". .(مرفق بالصور).

دفع الفساد والقمع وممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على مقاليد الحكم في جنوب كردستان منذ ثلاثة عقود وتواطؤه مع النظام الرأسمالي لحزب العدالة التنمية التركي، آلاف الكرد للهجرة من أرضهم ليصبحوا بيادق حرب باردة في أيدي الدول الرأسمالية. .(مرفق بالصور).

أوضح عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، أحمد شيخو، أنه من المؤسف ربط تجاوزات دولة الاحتلال التركي وشرعنتها بوجود حزب العمال الكردستاني، مؤكداً أن الحزب يعمل على إفشال المخططات الاحتلالية لتركيا. .(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

لبناء مجتمع خالٍ من العنف، تجدر الإشارة إلى أشكال العنف وماهيته، وأسباب انتشاره بشكل متزايد في الفترة الأخيرة في سوريا التي تعاني منذ ما يقارب العشر سنوات من أزمة إنسانية معقدة، ولمعرفة كيف يمكن بناء مجتمع خالٍ من العنف الأسري، طرحت كيانات نسائية عاملة في شمال وشرق سوريا جملة من المقترحات، فما هي؟.(مرفق بالصور والفيديو).

العالم

تمثل زيارة ولي عهد أبو ظبي إلى تركيا، بداية مرحلة جديدة بالنسبة إلى الأخيرة والمنطقة بشكل عام، كون الصراع بين الدولتين كان على أكثر من جبهة، فهل ستنهي الاتفاقات الأخيرة الأزمة بين البلدين وما هو الثمن الذي قدمته تركيا التي تعاني من تعثر في الاقتصاد. .(مرفق بالصور).

دفعت الأزمة في لبنان مع دول الخليج الصناعيين اللبنانيين إلى الفرار من بلد يدفعون فيه ثمناً باهظاً جداً، نتيجة عجز دولتهم عن تحمل مسؤولياتها، إذ تؤكد جمعية الصناعيين أن كثراً من صناعيي لبنان بدأوا بدراسة الأسواق في بلدان أخرى، بحثاً عن مكان لنقل معاملهم. .(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

يحتفظ العم يحيى في محله بمدينة الرقة بساعات يعود تاريخ صنعها لقرن من الزمن أو أكثر، فضلاً عنه أنه يعدّ أقدم ساعاتي ما زال يمارس مهنته في المدينة. .(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA